PARCO GAMES、多数の会社と共に都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」を渋谷エリアで開催
PARCO GAMESは東急不動産、神ゲー創造主エボリューション、404 Not Found、Skeleton Crew Studio、tokenとともに、ゲームの魅力と可能性を体験・共有する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」（略称：SGW2026）を渋谷エリアにて、2月6日から2月15日まで開催する。入場は無料。
参加店舗/スポット/コンテンツ
【渋谷サクラステージ】
404ゲームセンター、エキマエゲームパーク、勝利の女神：NIKKE～春探しの旅～、高田村交易所、CHEEAT TOKYO、TSUTAYA BOOKSTORE、SQUARE ENIX GARDEN
【渋谷ストリームホール】
神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会、神エボ・アラカルト
【渋谷PARCO】
PARCO GAME CENTER、ROMEO IS A PARCO MAN
アニメイト渋谷、AndGAMER渋谷、CATARATAS BOTTLE SHOP、GAME BOY with COFFEE＠Coffee Supreme、shibuya-san、JELLY JELLY CAFE 渋谷宮益坂店・渋谷本店、SCARZ OPEN OFFICE in Shibuya、REAL [UN]REAL ESTATE@FabCafe、リアル脱出ゲーム、DIG SHIBUYA 2026
...and more!
イベント:PARCO GAMES「PARCO GAME CENTER」
「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」開催中、パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESがプロデュースする、“ゲームカルチャーを遊べる”ゲームセンター「PARCO GAME CENTER」が期間限定で渋谷PARCOにオープンする。入場料は無料。
海外ファッションブランドとのコラボレーション実績もあるデザイナー・KID ROSEが全体デザインを担当。空間演出ディレクター・久山ドナルド宗成とのタッグにより、ゲームをプレイするだけでは味わえない、様々なカルチャー要素が詰まった唯一無二の遊び場を創り上げるという。また多数のコラボアイテムも販売される。
他にも多数のイベントが開催予定。詳細は「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」のページを参照して欲しい。