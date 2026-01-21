＝LOVE大谷映美里、9年前の過去ショット公開 1stシングル衣装姿の比較に「今も昔も可愛い」「成長がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月20日、自身のInstagramを更新。1stシングルの衣装姿を公開し、話題を集めている。
【写真】指原プロデュース27歳美女「成長がすごい」過去ショット
大谷は投稿で「1stシングルの衣装撮影で久しぶりに着たよ」とつづり、1stシングル「＝LOVE」（2017年）当時と現在の衣装姿を複数枚投稿。スラリと伸びる色白な脚が際立つ、膝丈のスカートにスニーカーを合わせた衣装で座っている様子を公開し「当時よりもっと可愛くなれたかしら〜」とユーモアを交えて続けている。
この投稿には「今も昔も可愛い」「スタイルがさらに洗練された」「脚が綺麗」「成長がすごい」「原点を思い出して泣ける」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、1stシングル「＝LOVE」衣装姿を公開
◆大谷映美里の投稿に反響
