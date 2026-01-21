「マトリと狂犬」初回 梅沢（西畑大吾）＆黒崎（細田善彦）、迫力満点アクションに注目集まる「引き込まれた」「殴られる演技も上手い」
【モデルプレス＝2026/01/21】なにわ男子の西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務めるMBS／TBSドラマイズム「マトリと狂犬」（MBS：毎週火曜深夜0時59分〜／TBS：毎週火曜深夜1時28分〜）が20日よりスタート。アクションシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”
売れっ子子役から転落の末に薬物の売人として裏社会に生きる梅沢恭之介（西畑）。六本木で起きた薬物事件をきっかけに、麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田善彦）と警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）の双方からスパイになることを強要される。逃げ場のない“ダブルスパイ”として危険な世界に追い込まれる中で、薬物汚染の闇と人間の狂気が描かれるクライムドラマだ。
◆西畑大吾主演「マトリと狂犬」
本作は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』などのヒット作を生み出した田島隆（原作）と、マサシ（漫画）による人気コミックを、『ドロップ』『漫才ギャング』などを手掛けた品川ヒロシ監督のメガホンで実写化。脚本は品川と服部隆のタッグが担当した。
◆「マトリと狂犬」梅沢（西畑大吾）、黒崎（細田善彦）の“S（スパイ）”になる
六本木のクラブで起きた薬物殺害事件。客がコカインの過剰摂取でウエイターを刺し、自らも死亡した。この客に薬を売ったのは、「薬物の売人」をしていた梅沢。かつて俳優だったが、暴力沙汰を起こしたことで無職となり、借金苦に半グレの一味となり、転落人生を送っていた。一方、この事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎は、現場で警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）と対立しながらも、独自の勘と捜査で薬の入手ルートを追っていた。
そんな中、いつものように梅沢が、仲間とアパートで麻薬のパケを作っていると、マトリがガサ入れにやってくる。その場から間一髪で逃げた梅沢だったが、勘の鋭い黒崎に捕まる。黒崎に「お前夕月アパートから出てきたろ」と問い詰められると、「えっ...いや違いますけど」ととぼける。壁に手をつくよう命じられた梅沢は、一度は大人しく従うふりを見せるも、隙を見て鮮やかな回し蹴りで応戦。必死の抵抗で逃走を図るが、容赦ない黒崎の攻撃によって次第に追い詰められていく。逮捕しない代わりに「俺のS（スパイ）になれ」と脅迫され、梅沢は黒崎の「S」となった。
◆「マトリと狂犬」梅沢（西畑大吾）と黒崎（細田善彦）のアクションシーンに反響
梅沢と黒崎の迫力満点のアクションシーンに、視聴者からは「かっこいい」「大吾くん殴られる演技上手い」「キレがすごい」「殴られる演技がリアルすぎて、アクションって分かってても痛そう」「迫力すごくて釘付けだった」「引き込まれた」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
