【天丼･天ぷら本舗 さん天】「鱈(たら)と白子フェア」開催 / 旬の鱈と濃厚白子を味わう冬限定天丼･定食が登場

関西を中心に展開する天丼･天ぷらチェーン「天丼･天ぷら本舗 さん天」は、2026年1月22日(木)から2月25日(水)までの期間限定で、「鱈(たら)と白子フェア」を開催する。今が旬の鱈(たら)と、濃厚でクリーミーな白子を使用した天丼･天ぷら定食をラインアップする。

【画像を見る】「海老・たら・白子の贅沢天丼」、「たらと白子の冬天ぷら定食」の画像を見る

〈旬の鱈と白子を楽しむ「たらと白子の冬天丼」〉

◆たらと白子の冬天丼

価格:税込1,090円

「たらと白子の冬天丼」は、今が旬の鱈(たら)のホクホクとした食感と、濃厚でクリーミーな白子の味わいを一度に楽しめる天丼。北海道産たらの大葉巻き(柚子みそ添え)に、白子、春菊と玉ねぎのかき揚げ、海老、なす、カボチャを盛り合わせた。

◆海老･たら･白子の贅沢天丼

価格:税込1,390円

「海老･たら･白子の贅沢天丼」は、「たらと白子の冬天丼」に海老と白子を各1個ずつ増量した商品。白子は2個使用し、より濃厚でクリーミーな味わいを楽しめる一杯となっている。

〈揚げたてを味わう天ぷら定食も用意〉

天丼に加え、天ぷら定食もラインアップする。定食は、揚げたての天ぷらを大根おろしと天つゆで味わえる。ほうれん草のお浸しと店仕込みの貝汁が付いた構成。ご飯はおかわり無料となっている。

◆たらと白子の冬天ぷら定食

価格:税込1,390円

◆海老･たら･白子の贅沢天ぷら定食

価格:税込1,690円

フェアの販売期間は2026年1月22日(木)から2月25日(水)までを予定。対象店舗は、関西(大阪･兵庫･奈良･京都･滋賀･徳島)および中部(愛知)に展開する「天丼･天ぷら本舗 さん天」全34店舗。※状況により早期終了する場合がある。