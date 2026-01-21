「そりゃないわ」と世話好きな彼女に愛想を尽かされる態度９パターン
面倒見のいい彼女ができたら、ついつい甘えたくなるもの。とはいえ、相手の厚意に慣れ切って、感謝の気持ちを忘れてしまうと、尽くしてもらえなくなるばかりか、最悪の場合、見捨てられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『そりゃないわ』と世話好きな彼女に愛想を尽かされる態度」をご紹介します。
【１】「君が奥さんだったらラクだなあ」と世話してもらう気満々の願望を述べる
「結婚なんてしたら一生こき使われそうだと思って、別れを決意した」（20代女性）というように、あまりに身勝手なことばかり言っていると、いくらお人好しな彼女でも逃げてしまうかもしれません。身の回りの世話は「彼女の仕事」ではないことを、肝に銘じましょう。
【２】「家のことは彼女が何でもやってくれる」と友達に自慢する
「『超便利でありがたい』とか聞かされても喜べない…」（10代女性）というように、人前で彼女の働きぶりを褒めるときは、言い方ひとつで地雷を踏む危険があります。せめて日頃から感謝を伝えておけば、多少雑な表現になっても聞き流してもらえるでしょう。
【３】洗い物を終えた彼女に「汚れが落ちてない」とダメ出しする
「手伝いもしないでよく文句だけ言えるなと呆れた」（20代女性）というように、「言うことだけは一人前」で、ひんしゅくを買うケースです。何かを直してほしい場合は、十分にお礼を述べたあとでやんわり指摘しましょう。
【４】「今日の晩飯はなに？」と彼女の親切を当てにする
「私は飯炊き女か！たまには自分が作るとか、おごるとかしろ！」（20代女性）というように、当たり前のように彼女に頼ると、厳しい言葉が返ってきそうです。「君のハンバーグが一番ウマイから」などとベタ褒めすれば、機嫌を直してもらえるかもしれません。
【５】自分からモーニングコールを頼んだのに、不機嫌に対応する
「お願いされた通りに起きるまで電話し続けたら、暴言を吐かれて怖かった…」（10代女性）というように、半ば無意識とはいえイラ立ちをあらわにすると、相手を傷つけるおそれがあります。寝起きの悪さを自覚しているなら、頼まないほうが安全でしょう。
【６】飲料水などの重い物を買ってきてもらっても「サンキュー」だけで済ませる
「『来るついでに２リットルの水とお茶を頼む』とか、全部で４キロだよ！」（10代女性）というように、平気で女性に重い物を持たせるのも、無神経だと思われてしまうでしょう。やむを得ない事情があるのなら、申し訳なさそうに振る舞ったほうがよさそうです。
【７】「来たら洗濯してもらえる」とばかりに汚れ物を溜め込む
「私が洗濯係みたいになっていて、もう行くのをやめようかと思っている」（20代女性）というように、「してもらって当然」の態度を見せると、距離を置かれてしまいそうです。「自分でやるよ」と自主的に取り組んでみせて、名誉挽回したいところです。
【８】彼女が部屋の片付けをし始めても、手伝う素振りすら見せない
「ホコリが舞っても掃除機で小突かれてもゲームをやめない彼氏！誰の部屋だと思ってんの！」（10代女性）というように、自室の掃除を彼女に丸投げするのも、怒りを買ってしまうようです。一緒に手を動かすのは当然として、できれば彼女が来る前に済ませておくとベターでしょう。
【９】手料理を振る舞われても「おいしかった」の一言もない
「テレビに夢中でお皿には目もくれず…。ムカついたので、食後すぐに帰りました」（20代女性）というように、せっかくの食事に無関心だったせいで、神経を逆なでしてしまったケースです。味がイマイチなら手間をねぎらうなど、褒め所を見つけましょう。
相手がしてくれることに慣れっこになって、謙虚な気持ちを忘れると、痛い目に遭いそうです。あくまで「厚意」だということを、忘れないようにしましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
