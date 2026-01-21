ＤｅＮＡの山崎康晃投手（３３）が２１日、川崎市内の等々力球場で自主トレを公開。ファン約４００人に見守られる中、“標高３０００メートル設定”の低酸素トレで自らを追い込んだ。名球会入りの条件となる通算２５０セーブまであと１８。「原点回帰」をテーマに掲げ、守護神へ返り咲く。

寒風吹きすさぶグラウンドに、山崎のうめき声が響き渡った。１台６８万円のマスク型呼吸器の酸素濃度を平地の約７０％に定め、サーキットトレを敢行。一緒に汗を流すＤｅＮＡの若手たちも、容赦なくヤスアキ先輩の奮闘を後押しした。終了して呼吸器を外した瞬間、地面に倒れ込み、もん絶した。客席からは温かい拍手が送られた。

「皆様の前で『こういう苦しいトレーニングを超えてハマスタで投げていくんだぞ』と、どうしても見ていただきたくて。後輩たちからあおられて、あおり運転でした（笑）。僕らのチームは仲がいい、陽キャ集団。目の色を変えて、一生懸命頑張っていきたい」

巻き返しへ気迫がみなぎる。名クローザーも過去２年で計５セーブにとどまる。「９回への思い入れはもちろん強いです。新人の時に投げられていたあのストレートを、何とかこのシーズンでも復活できるように。原点回帰しようと」。３７セーブを挙げた入団１年目、１５年シーズンの映像を見て、動作解析のアナリストからも助言を得る。柔軟性を高め、力強いストレートを取り戻す覚悟だ。

この日も等々力のマウンドで気合の１６球を投げた。「筒香さんの主将が発表されましたけど、ピッチャーは僕が先頭に立ってやらないといけない。責任感と自覚は感じています」と山崎。この日の厳しい鍛錬は必ず、ハマスタの勝利の瞬間につなげる。（加藤 弘士）