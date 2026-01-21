中日の岡林勇希外野手が２１日、阪神・前川右京外野手らと三重・津市内で行っている自主トレを公開した。７年目の今季から、野手キャプテンに就任したリードオフマンが、１５年ぶりのリーグ優勝への原動力となることを誓った。

この日は、午前９時２０分にアップ開始。ノックやキャッチボールで汗を流すと、その後は約１時間、ロングティーなどでバットを振り込んだ。自主トレも残り２日となり、「すごく順調。体の動きもいい」と充実感をにじませた。

２０２５年は、１２球団唯一となるフルイニング出場を達成。１４３試合で打率２割９分１厘、５本塁打、１７盗塁をマーク。キャリアハイの１６８安打で、自身３年ぶり２度目の最多安打のタイトルを獲得した。

だが、夏場に状態を落としたこともあり、「パッと切り替えられなかった」と反省。このオフは、走り込みで体力強化に励み、２４年から通っているクリニックで骨の動きなど、体の使い方を勉強してきた。「体の使い方がこうなってるな、と思った時に、すぐ修正できるための引き出しを増やせたら、（好不調の）波がなくなる」とうなずいた。

今季から本拠地バンテリンドームには、ホームランウィングも新設され、ファンの期待も高まる。「チームとしては優勝、個人としてはキャリアハイを目指す。キャプテンになってもやることは変わらない。プレーで示していけるように」。強い覚悟を胸に、若き主将はさらなる輝きを放つ。