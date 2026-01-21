北京五輪金メダリストで、フリースタイルスキー界のスター、アイリーン・グー選手（中国名、谷愛凌＝22）が、ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて再び注目を集めている。

【写真を見る】話題となった「ビキニ一枚写真」引き締まった谷愛凌選手(22)のプロポーション

彼女は、スキーヤーだけでなく、世界屈指の名門校、スタンフォード大学で理工系分野を中心に学ぶ才色兼備のアスリートとしてこれまで注目されてきた。母親は中国人、父親はアメリカ人で、サンフランシスコで育った。国籍は中国だ。

ゲレンデ以外にも、SNSで話題を集めている彼女。きっかけは、彼女が自身のInstagramに投稿したビキニ姿の写真だ。ビーチやプールサイドで撮影されたショットは、アスリート活動で培われた引き締まった体と、モデル顔負けのプロポーションを強調するもの。投稿直後から「完璧すぎる」「本当に五輪王者？」といったコメントが殺到し、ファンの間で一気に拡散された。

谷愛凌さんは、スポーツブランドやハイファッション界でも引っ張りだこの存在だ。これまでもランウェイや雑誌撮影で大胆なスタイルを披露してきたが、今回の投稿はよりプライベート感のある一枚として受け取られ、反響を呼んだ。

SNSでは称賛だけでなく、「アスリートがここまでやる必要があるのか」といった声も一部に見られる。しかし、そうした議論さえも彼女の影響力の大きさを物語っている。

競技成績だけでなく、"見せ方"そのものがニュースになる存在──それが今の谷愛凌さんだ。

キャンパスでも話題に…「光と影」を指摘する声も

谷愛凌さんは現在、スタンフォード大学に在籍。厳しい競争環境で理工系分野を中心に学びながら、五輪レベルのトレーニングと国際大会への出場を続けている。

大学新聞「スタンフォード・デイリー」の編集主幹（女性）は、彼女についてのコメントを求めると「申し訳ございませんが、本紙は、本校の学生についてコメントすることは規定で禁じられております。もしスタンフォード大学の他の学生をご存じでしたら、そちらの方にコメントを求めてみることをお勧めします」と答えるのみだったが、男子学生の一人に聞くと、言葉を選びながら、こう語った。

「谷愛凌選手のモデルとしての活動やビキニ姿での露出について、キャンパス内の男子学生の間で話題になっています。アスリートとしてだけでなく、そうした活動も含めて、多くの学生の関心を集めているのは確かです」

学問と競技、そのどちらも妥協しない姿勢は、同世代の学生アスリートにとって象徴的な存在となっている。

スタンフォード大学大学院で客員フェローとして教鞭をとったことのある元外交官は、彼女についての「光と影」を次のように評価する。

「彼女は、成功が単一の分野に限定されるという固定観念を打ち破っている。世界トップレベルのスキーヤーであり、ファッションアイコンであり、同時に学生でもある。その生き方は、多くの若者に"統合された成功"の可能性を示している。

反面、2022年、彼女がスタンフォードに入学が許可された直後、中国共産党中央規律検査委員会とのインタビューで（共産党の高官による性的不正行為を暴露した直後姿を消し、長期間行方不明になった）元テニス女子選手は『とても幸せで元気だ』と発言、共産党の立場を支持したとして一部から入学取り消し要求の動きもありました。

大学当局は、学業成績、課外活動、論文、推薦状などの選考基準で選考しており、政治的意見や代表する国籍などを理由にいったん許可した入学許可を取り消すことはなかった。

しかし、アメリカで生まれかつてはアメリカの代表だった彼女が、今回の五輪に中国代表で参加することを快く思っていないものもいる。大学関係者の中には『彼女がスタンフォードのために何かしているわけではない』と思っているものいるようだ」

大谷翔平が「二刀流」の象徴として世界的評価を得ているのであれば、谷愛凌はまさに競技・学業・表現を同時に成り立たせる「三刀流」と言えるだろう。

彼女の存在を特別なものにしているのが、文化的背景だ。

彼女は中国代表として国際大会に出場しながら、アメリカで学び、英語と中国語を自在に操る。その姿は、グローバル化した現代社会を映す鏡でもある。

ミラノ・コルティナ冬季五輪で谷愛凌さんがどのような演技を見せるのか。その結果はもちろん注目されるが、同時に彼女の真価は、メダルの色だけでは測れない。

学び、競い、表現する。谷愛凌さんの「三刀流」は、スポーツ選手の枠を超え、次の時代のロールモデルとして、アスリートに対する固定観念を打ち破るシンボルであることだけは間違いない。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）