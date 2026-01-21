歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）が警視庁蔵前署に建造物損壊の疑いで１８日に現行犯逮捕されたことを受け、２１日に所属事務所が謹慎処分にすることを発表した。

鶴松は、来月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（１〜２６日）で幹部昇進し、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが発表されていたが、松竹はこの日、鶴松の休演を発表。鶴松が演じる予定だった「雨乞狐」は中村勘九郎、中村七之助が勤める。

【所属事務所のコメント】

この度は弊社所属の中村鶴松が多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。今後の活動としましては当面の間、謹慎とさせていただきます。被害店舗様には謝罪と共に、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えしております。また本件について１月１８日未明に被害店舗様に泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです。一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません。本件について被害店舗様の特定や周辺でのご取材、また誹謗中傷などはくれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。