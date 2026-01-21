心臓部に当たる21速AT 驚くほど滑らか

世界最強トラクター、ジョンディア 9RX 830が搭載するのは、スイスのリープヘル社と共同開発された直列6気筒ツインターボディーゼルの、JD18Xエンジン。多くの大型トラクターは、バランスに優れ滑らかな直6エンジンを積むのだとか。

【画像】世界最強トラクター ジョンディア 9RX 830 荒れた農地も余裕？ 屈強オフローダーたち 全119枚

実際、9RX 830も回転振動が小さい。排気量は18Lもあるから、大量の軽油を燃やし静かではないものの、予想より穏やかだ。21速ATの変速ショックは、稀に大きい。最大トルクが432.6kg-mもあるから、当然かもしれない。



ジョンディア 9RX 830（英国仕様）

作業時は、アームレスト側にあるスライダーで回転数を指定し、ボタンで希望の速度を設定し、クルーズコントロールで走らせるという。牽引する耕作機械を地面へ押し込むと、負荷に応じて自動的に必要なギアが選択され、淡々と仕事がこなされる。

21速ATが、9RX 830の心臓部に当たるという説明へ納得。驚くほど滑らかに、柔らかな畑を巨体が進む。今回指定した回転数は1200rpm。50％の負荷状態らしい。

洗練された運転体験 自動化が進む農業

当然だが、倉庫から畑までの移動時など、ドライバーが任意に運転もできる。負荷がない状態では、43km/hまで加速できるとか。ステアリングホイールは軽く回せる。視界が広く、小回りは驚くほど良く効き、方向転換も難しくない。

駆動用ホイール側には備わらないが、キャビンとシートはサスペンションで支えられ、乗り心地は素晴らしい。車重は約34tあるから、極めてフラットで安定している。



ジョンディア 9RX 830（英国仕様）

近年の農業は、自動化が進んでいる。英国の場合、殆どの農家はGPSで畑を25mm単位でマッピングし、トラクターを効率的に動かせるシステムを導入しているそうだ。9RX 830も、モニターへ示されたガイドラインへ導けば、あとは自律的に走ってくれた。

運転体験は、かなり洗練されている。とはいえ、牽引する農耕機械が地面の硬い部分へ引っかかると、激しい衝撃が伝わる。手元が狂いそうになるほど。

時間と労力を考えれば価値ある投資

基本的には、クルーズコントロールをオンにし、農耕器具の動作ボタンを押せば、後はトラクター任せ。エアコンの効いた車内で、ラジオを聞いて過ごせる。

「自動化は未来の農業に不可欠です」。とジョンディア社のハーベイ・コール氏は話す。

それでも、畑へ紛れ込んだ子どもまで耕さないよう、運転手による監視は欠かせない。



ジョンディア 9RX 830（英国仕様）

この頼もしいトラクターのお値段は、英国では93万ポンド（約1億9344万円）。今回の試乗車は、快適なオプションが備わるシグネチャーエディションで、少しお高めだという。ちなみにエンジンオイル交換は、500時間毎が指定されている。

生産数がクルマほど多くないトラクターは一般的に高額だが、節約できる時間と労力を考えれば、価値ある投資といえる。ただし、英国の農地の広さを考えると、過剰な能力かもしれない。多くの場合、もっと小さなトラクターが利用されている。

他を圧倒する牽引能力と快適性

英国では、トラクター市場の約3割のシェアを占めるジョンディア。9RX 830は、動作状況を遠隔で監視するオペレーションセンターと繋がり、安定した稼働を実現している。もちろん、より低馬力で小さく、お手頃なモデルも選べるが。

広大な農耕地から効率的に収穫を得るうえで、9RX 830は頼もしい相棒になるはず。他を圧倒する牽引能力を有し、快適性は高い。ランニングコストにも配慮されている。



ジョンディア 9RX 830（英国仕様）

農業は、食料自給率を高め暮らしを支える、重要で過酷な労働だ。世界最強トラクターは、その負荷を確かに減らし、安全性を高めてくれている。

ジョンディア 9RX 830（英国仕様）のスペック

英国価格：93万ポンド（約1億9344万円）

全長：8829mm

全幅：2997mｍ

全高：3774mm

最高速度：43km/h

0-100km/h加速：−秒

燃費：1000L/15h

CO2排出量：−g/km

車両重量：3万4473kg

パワートレイン：直列6気筒1万7993cc ツインターボチャージャー

使用燃料：軽油

最高出力：926ps/1700rpm

最大トルク：432.6kg-m/1400rpm

ギアボックス：21速オートマティック／四輪駆動



ジョンディア 9RX 830（英国仕様）