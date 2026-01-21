本田翼、ミニ丈×ニーハイで“絶対領域”のぞく私服コーデ「シャレオツ」「無敵」
俳優の本田翼（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。“絶対領域”をのぞかせた私服ショットを披露した。
【写真】「シャレオツ」「無敵」“絶対領域”のぞく私服コーデを披露した本田翼
「私服」とつづり、ミニ丈のセットアップに黒のニーハイソックスを合わせた私服姿のオフショットを3枚アップ。「チークが広めに入ってる春っぽいメイク」と普段から印象を変えたメイク姿も披露した。
本田は「今週はたのしみなことがあります どこかへ飛びます」と明かし、胸を躍らせている様子だった。
この投稿にファンからは、「シャレオツ」「春メイク 明るい感じですね」「無敵女子」「かわいすぎます!!!」「気をつけて、行ってらっしゃい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「シャレオツ」「無敵」“絶対領域”のぞく私服コーデを披露した本田翼
「私服」とつづり、ミニ丈のセットアップに黒のニーハイソックスを合わせた私服姿のオフショットを3枚アップ。「チークが広めに入ってる春っぽいメイク」と普段から印象を変えたメイク姿も披露した。
本田は「今週はたのしみなことがあります どこかへ飛びます」と明かし、胸を躍らせている様子だった。
この投稿にファンからは、「シャレオツ」「春メイク 明るい感じですね」「無敵女子」「かわいすぎます!!!」「気をつけて、行ってらっしゃい」などのコメントが寄せられている。