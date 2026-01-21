元SKE48梅本まどか、バイクレーサーとの結婚を発表 お相手は鈴鹿8耐などで活躍の渡辺一樹
元SKE48メンバーの梅本まどか（33）が21日、自身のSNSを更新し、バイクレーサー・渡辺一樹（35）との結婚を発表した。
【画像】元SKE48梅本まどか、バイクレーサー渡辺一樹と結婚（報告全文）
2人は連名で書面を投稿して「私事で大変恐縮ではありますが私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
「このような節目を迎えることができましたのも、日頃よりお世話になっております皆様、 応援してくださる皆様、家族や友人の支えがあったからこそと存じます。心より感謝申し上げます」と心境。
そして「これからは、家族として互いに支え合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れずに、一つ一つの仕事に真摯に向き合い、一層精進して参ります。未熟な二人ではございますが、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづり、直筆署名を添えた。
梅本は1992年7月17日生まれ、名古屋市出身。SKE48でのアイドル時代を経て、現在は地元名古屋を拠点にタレントとしてマルチに活動。モータースポーツ関連のメディアや、スポーツ、チアリーディングなど幅広い分野で活躍している。レーサーの顔も持つ。
渡辺は1990年10月2日生まれ、山梨県甲府市出身。オートバイレーサーとして活躍し、ロードレース世界選手権、全日本ロードレース選手権、鈴鹿8時間耐久ロードレースなどに参戦してきた。
