aimerfeelのバレンタイン特集2026♡自分に贈るご褒美ランジェリー

バレンタインは大切な人だけでなく、自分自身を甘やかす特別なイベント。そんな気分に寄り添うように、ランジェリーブランドaimerfeelから2026年バレンタイン特集が公開されました。可愛さも心地よさも叶えるランジェリーをタイプ別に紹介し、自分らしく楽しめる一枚に出会える内容に。チョコレートと一緒に、気分が上がるランジェリーを選んでみませんか♪

自分にぴったりのバレンタインランジェリー

2026年のバレンタイン特集では、シーンを問わず可愛く着られるランジェリーをタイプ別にラインアップ。

デザイン性と着け心地のバランスにこだわり、日常使いから特別な日まで活躍するアイテムが揃います。

自分へのご褒美として選ぶのはもちろん、恋人やパートナーとおそろいで楽しめる「おそろいショーツ」も紹介されており、ギフトにもぴったりです。

リサマリのバレンタイン♡ハート尽くしの限定コレクションが登場

実店舗＆公式通販のバレンタインキャンペーン

ラッピングBAG(小）

ラッピングBAG メンズ(小)※実店舗限定アイテム

バレンタインキャンペーンは、実店舗と公式通販サイトで内容を変えて展開。【実店舗】では、ショーツを3点以上購入した方に、ラッピングBAG(小)をプレゼント。

さらに、ラッピングBAGメンズ(小)※実店舗限定アイテムも用意されています。実施期間は2026年1月30日(金)～2月14日(土)まで。

【公式通販サイト】では、①1回の注文金額合計5,500円（税込）以上、②備考欄に「バレンタインキャンペーン」と記入、の条件達成でラッピング巾着をプレゼント。

カラーはおまかせで、ショッピングバッグ(手提げ袋)はつきません。

※必要な方は別途購入が可能です。実施期間は～2026年2月14日(土)23:59まで。

バレンタインは自分を大切にする日♡

誰かのためだけでなく、自分の気持ちを満たす選択も素敵なバレンタイン。aimerfeelのバレンタイン特集2026は、身に着けるだけで気分が上がるランジェリーと、嬉しいキャンペーンが魅力です。

今年は自分らしさを大切に、心ときめく一枚を選んでみてください。特別な季節を、もっと自分らしく楽しめそうです♪