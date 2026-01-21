◇スキージャンプ女子W杯 個人 第20戦 蔵王大会(21日、アリオンテック蔵王シャンツェ:山形市蔵王ジャンプ台)

スキージャンプ女子個人戦のW杯第20戦が21日に行われ、丸山希選手が日本勢トップの8位、郄梨沙羅選手が9位に入り、オーストリアのリーサ・エーダー選手がW杯初優勝を飾りました。

日本勢は、ミラノ・コルティナ五輪出場候補選手である郄梨沙羅選手や伊藤有希選手、勢藤優花選手ら6選手が参加。前日に同会場で行われた第19戦で優勝した丸山希選手は、最後から2番目の39人目で登場しました。

一回目は郄梨選手が93.5メートルで4位、丸山選手が92メートルで9位。18歳の佐藤柚月選手が97メートルとK点越えの大ジャンプをみせますが、得点は伸びず10位に入ります。それでも上位陣とは僅差で表彰台が十分狙える状況で二回目を迎えます。

雪が降りしきるなかの二回目、佐藤選手が79.5メートルと失速し16位に。2年ぶりの表彰台を目指した郄梨選手は、92.5メートルで9位、丸山選手も前日のようなビッグジャンプが期待されましたが、飛距離を伸ばすことができず92.5メートルで8位で終わりました。

そのほか勢藤選手が93メートルで11位、伊藤選手が91.5メートルで14位に入りました。

▽日本勢順位★五輪出場候補選手8位丸山希★9位郄梨沙羅★11位勢藤優花★14位伊藤有希★16位佐藤柚月