次の衆院選で県内では新たに結成された中道改革連合から2人が出馬する見込みです。



21日、出馬を表明している2人が公明党秋田県本部を訪れ、互いの支援の在り方などを確認しました。



公明党秋田県本部を訪れたのは、前の立憲民主党秋田県連の代表で衆院選に中道改革連合から出馬する緑川貴士氏と早川周作氏の2人です。



新党結成後の面会は21日が初めてで、公明党秋田県本部の松田豊臣代表の意向により非公開で行われました。





非公開の理由について松田代表は、「他の党との面会はこれまでも非公開で行ってきたためそれを踏襲した」と説明。「支援の在り方について大枠で確認し合った」と述べました。中道改革連合 緑川貴士氏「お疲れ様です」記者「緑川さんよろしいですか」記者「何を話されていた」緑川氏「中身については詳細なお話は先方もありますので、お相手があることなので差し控える部分でございますけれども、やはり初対面なんでやはりご挨拶、最初のやはり自己紹介などですね、各候補が臨んでいく戦いについて、まずはあの人となりとかですね私たちの考え方も最初自己紹介としてお伝えをさせていただいて、このあとの選挙、一緒に戦っていきたいという思いをお伝えしたところでございます」異例の新党結成からわずか10日余りで始まる選挙戦。限られた時間の中で、体制づくりの動きが加速しています。