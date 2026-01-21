放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は秀吉に近習として仕えた、子飼いの家臣をご紹介！

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

福島正則

ーー加藤清正と同様、秀吉に近習（きんじゅう）として仕えた、子飼いの家臣。

賤ヶ岳の戦いでは最大の武功を挙げたとされる「賤ヶ岳の七本槍」の一人。



NHK『豊臣兄弟！』

＜コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

初めは喜びと驚きと入り混じったような気持ちでした。

昨年末から今年にかけて、時代劇の舞台を経験させて頂き、さらに大河ドラマにも出演させて頂けるということで、非常に嬉しく思っています。

プレッシャーも感じてはおりますが、楽しみな気持ちでいっぱいです。

■演じるうえでの意気込みを教えてください。

たくさんの出演者の方や先輩方がいて、緊張もありますが、食らいついて楽しみながら、自分なりの“福島正則”を出して行けたらいいなと思います。

作品の一部として記憶に残るよう、精一杯全力で、挑みたいと思います。

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi