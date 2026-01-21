Mr．都市伝説関暁夫、再び武道館に立つ！初の二部構成ライブ＆豪華ゲストも
テレ東系「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説」で「信じるか信じないかはあなた次第」の決めゼリフでお馴染みのMr.都市伝説関暁夫が、2月21日（土）に「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館2026」を開催します。
舞台となるのは日本のエンターテインメントの聖地・日本武道館。関暁夫が同会場でライブを行うのは2023年以来2度目となります。
【動画】世界の様々な分野から禁断の都市伝説が紐解かれる！
今回は関暁夫ライブとしては初めてとなる2部構成で実施。第1部では【世界情勢とニューワールドオーダー】、第2部では【宇宙、そして未来へ】をテーマに掲げ、来るべき未来に向けて今何を知り、何を準備するべきなのかを、関ならではの視点で提言していきます。
さらにそれぞれのセッションでは豪華ゲストも予定しており、都市伝説ファンはもちろん、初めて関暁夫のライブに触れる観客にとっても、濃密で刺激的な時間になることは間違いなし！
2004年の番組放送開始以来、20年以上にわたり「やりすぎ都市伝説」を通じてメッセージを発信してきた関暁夫。社会情勢、歴史、未来、そして2026年に迎える“ニューワールドオーダー”。これまで語られてきた数々のテーマ、伏線となっていた「点」が、一つの「線」として回収されていきます。
テレビや配信などメディアでは伝えきれない“真実”を、日本武道館という特別な空間で体感できる今回のライブ。二度目の日本武道館公演だからこそ実現する、スケールアップした演出と構成にぜひご注目ください！
≪出演者コメント≫
■関暁夫
2月21日、日本武道館。1部では日本で今まさに起きている現実、国際政治、世界を裏で動かす秘密結社の存在を紐解き、日本の未来を問う。2部は宇宙と人類の行く末。『矢のような島に第3の太陽が昇るとき世界は生まれ変わり、ニューヨークにファラオが蘇る』その時代に、あなたは覚醒できるのか。
日本武道館ライブを前に1月24日（土）には「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE 倶楽部〜未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合〜」を開催します！
関暁夫や田村淳をはじめ、『来世ではちゃんとします』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・祖父江里奈や『行方不明展』『恐怖心展』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・大森時生らが六本木蔦屋書店に集結。新しくてディープな視点を世に発信する登壇者たちのブラックボックスな頭の中、一体どうなっているのか？ゲストとオーディエンスが一体となり、"沼る"こと必至な極上の一冊を紐解く…そんな唯一無二のひと時を提供します。日本武道館ライブにつながる重要なキーワードも関によって明かされる予定で、こちらもぜひお楽しみください！
タイトル：「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE倶楽部 〜未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合〜」
開催日時：2026年1月24日（土）
配信：PIA LIVE STREAM
出演者：
一部：Mr.都市伝説 関暁夫、千葉祐士(株式会社門崎 代表取締役社長)
二部：大森時生(テレビ東京)、小川哲(作家)
三部：祖父江里奈(テレビ東京)、鳥トマト(漫画家)
四部：田村淳、安田鉄平(株式会社テラアクソンCEO)
特別対談：野村千絵、河出真美（蔦屋書店コンシェルジュ）
司会進行：古東風太郎（テレビ東京）
チケット販売HP
≪イベント概要≫
【タイトル】 「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館2026」
【開催日時】 2026年2月21日（土）
1部：12時開場/13時開演「世界情勢とニューワールドオーダー」
2部：17時開場/18時開演「宇宙、そして未来へ」
【出演】 関暁夫 ほかゲスト（検討中）
【会場】 日本武道館
（〒102−8321 東京都千代田区北の丸公園2番3号）
【チケット】 チケットぴあにて配信チケット販売中！
※会場チケットは1部2部ともに完売
【公式X】 @tx_sekiakio
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京
舞台となるのは日本のエンターテインメントの聖地・日本武道館。関暁夫が同会場でライブを行うのは2023年以来2度目となります。
【動画】世界の様々な分野から禁断の都市伝説が紐解かれる！
今回は関暁夫ライブとしては初めてとなる2部構成で実施。第1部では【世界情勢とニューワールドオーダー】、第2部では【宇宙、そして未来へ】をテーマに掲げ、来るべき未来に向けて今何を知り、何を準備するべきなのかを、関ならではの視点で提言していきます。
さらにそれぞれのセッションでは豪華ゲストも予定しており、都市伝説ファンはもちろん、初めて関暁夫のライブに触れる観客にとっても、濃密で刺激的な時間になることは間違いなし！
テレビや配信などメディアでは伝えきれない“真実”を、日本武道館という特別な空間で体感できる今回のライブ。二度目の日本武道館公演だからこそ実現する、スケールアップした演出と構成にぜひご注目ください！
≪出演者コメント≫
■関暁夫
2月21日、日本武道館。1部では日本で今まさに起きている現実、国際政治、世界を裏で動かす秘密結社の存在を紐解き、日本の未来を問う。2部は宇宙と人類の行く末。『矢のような島に第3の太陽が昇るとき世界は生まれ変わり、ニューヨークにファラオが蘇る』その時代に、あなたは覚醒できるのか。
関暁夫も登壇！テレビ局×本屋さんの新感覚トークイベント開催！
日本武道館ライブを前に1月24日（土）には「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE 倶楽部〜未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合〜」を開催します！
関暁夫や田村淳をはじめ、『来世ではちゃんとします』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・祖父江里奈や『行方不明展』『恐怖心展』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・大森時生らが六本木蔦屋書店に集結。新しくてディープな視点を世に発信する登壇者たちのブラックボックスな頭の中、一体どうなっているのか？ゲストとオーディエンスが一体となり、"沼る"こと必至な極上の一冊を紐解く…そんな唯一無二のひと時を提供します。日本武道館ライブにつながる重要なキーワードも関によって明かされる予定で、こちらもぜひお楽しみください！
タイトル：「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE倶楽部 〜未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合〜」
開催日時：2026年1月24日（土）
配信：PIA LIVE STREAM
出演者：
一部：Mr.都市伝説 関暁夫、千葉祐士(株式会社門崎 代表取締役社長)
二部：大森時生(テレビ東京)、小川哲(作家)
三部：祖父江里奈(テレビ東京)、鳥トマト(漫画家)
四部：田村淳、安田鉄平(株式会社テラアクソンCEO)
特別対談：野村千絵、河出真美（蔦屋書店コンシェルジュ）
司会進行：古東風太郎（テレビ東京）
チケット販売HP
≪イベント概要≫
【タイトル】 「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館2026」
【開催日時】 2026年2月21日（土）
1部：12時開場/13時開演「世界情勢とニューワールドオーダー」
2部：17時開場/18時開演「宇宙、そして未来へ」
【出演】 関暁夫 ほかゲスト（検討中）
【会場】 日本武道館
（〒102−8321 東京都千代田区北の丸公園2番3号）
【チケット】 チケットぴあにて配信チケット販売中！
※会場チケットは1部2部ともに完売
【公式X】 @tx_sekiakio
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京