¡Ö¤¨¤Ã⁈·ª¸¶Îà¤µ¤ó⁈¡×½ÂÃ«¤ÎÏ©¾å¤ÇÈ¯¸«¡ª¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥â¥Ç¥ëà31ºÐ¶á±Æá¤Ë»ëÄ°¼ÔÊ¨¤¯¡ÖÁ°¤è¤ê¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
º£¤â¥Ï¥Ã¥È¤ËÄ¹È±
¡¡2012Ç¯¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä¡£¥â¥Ç¥ë¤Î·ª¸¶Îà(31)¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ª¸¶¤Î»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏDMM¥·¥ç¡¼¥È¤ÈÊî°ì¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉHIEND¡£¡Öº£²¿Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹¥¤¤Ê²»³Ú¤äºÇ¿·¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¤Ç·ª¸¶¤Ï½ÂÃ«±ØÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹È±¤Ë¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿·ª¸¶¤Ï¤ä¤ä¶Ã¤¤Ä¤Ä¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤òÌÀ¤«¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¤§¡¼¡ªÎà¤¯¤ó¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤è¤ê¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¿ÍÊª¸«¤Ä¤±¤¿¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ê¤êµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã⁈·ª¸¶Îà¤µ¤ó⁈¡×¡ÖÎà¤µ¤óÆÍÁ³¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÂÐ±þ¡×¡Ö¤¤¤ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜÎ©¤Ä¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡·ª¸¶¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î2012Ç¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤áà¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¥â¥Ç¥ëá¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£