“デジタル迷彩”なのにゴルフ場にマッチするなんて！「BEAMS GOLF」の新コレクションがオシャレ過ぎた
「BEAMS GOLF」が、2026年の新春1発目となる“デジタル迷彩コレクション”の限定発売を開始した。
【写真】デジカモ柄とグリーンのアクセントが絶妙！ キャディバッグやバケットハットなど全5アイテム
デジタル迷彩、いわゆる“デジカモ”は、ピクセル（画素）のような四角いドット模様で構成された迷彩柄の総称。従来のカモフラージュ柄は曲線的なものが一般的だが、より視認性を高めることを目的として、コンピューターでデザインされたとされている。アメリカの陸軍や海兵隊など、主に軍用で採用されているが、そんな“デジカモ”をゴルフアイテムに落とし込んだのが、今回のコレクションになる。キャディバッグにマルチポーチ、ヘッドカバー、バケットハット、タオルの計5点がラインナップ。どれも「BEAMS GOLF」らしい、個性的かつファッショナブルなアイテムとなっている。〈Mackenzie Golf Bags x BEAMS GOLF〉サンデーバッグ本コレクションの注目アイテムで、設立から40年経った今も素材手配から縫製まで、全ての行程をアメリカ国内で行っている「Mackenzie Golf Bags」にスペシャルオーダーした逸品。ミリタリー仕様のデジタルカモファブリックで作られたボディに、細部までこだわったパーツなど、所有感が満たされるデザインとなっている。
〈Mackenzie Golf Bags x BEAMS GOLF〉マルチレザーポーチ熟練の職人が手作業で作り上げているマルチレザーポーチ。サンデーバッグに使用したファブリック3種を取り入れたスペシャル仕様で、ラウンド小物などの収納が可能。深みのあるグリーンのレザーにゴルファーが刺繍されたデザインは、クラシカルな印象もありつつ、“デジカモ”との融合で、今っぽさも感じられる絶妙なアイテムとなっている。
〈Fore Ewe × BEAMS GOLF〉ヘッドカバー「Macknzie Golf Bags」の傘下にあたる、ニットヘッドカバーブランド「Fore Ewe（フォーユー）」との別注アイテム。職人が一つ一つ丁寧に作り上げる「MADE IN USA」仕様で、使っているウールも100%アメリカ産という徹底ぶり。キャディバッグとセットで合わせることでより映えること間違いなし！
〈LEUS x BEAMS GOLF〉デジタルカモタオル2017年にカリフォルニアで誕生したタオル専門ブランドとのコラボアイテム。肌触りの良さと吸水性にこだわった独自開発のマイクロファイバーを採用するなど、環境にも配慮している。“デジカモ”が全面にプリントされたインパクト大のタオルは、ゴルフのさまざまなシーンで活躍してくれる。
〈BEAMS GOLF〉デジタルカモバケットハット“デジカモ”プリントが施されたオリジナルアイテム。クラシックなT/Cツイル素材を採用し、使用を重ねることで経年変化が生まれ、ヴィンテージ感が増す。落ち着いた配色と柄で、コディネートのアクセントにも最適。普段は迷彩柄のアイテムを取り入れない人にも使いやすいデザインとなっている。
ファッションアイテムとしても人気がある"デジカモ"をゴルフアイテムに落とし込んだスペシャル仕様。限定販売のため、気になる人は早めにチェックしよう。
【写真】デジカモ柄とグリーンのアクセントが絶妙！ キャディバッグやバケットハットなど全5アイテム
ファッションアイテムとしても人気がある“デジカモ”をゴルフアイテムに落とし込んだスペシャル仕様。限定販売のため、気になる人は早めにチェックしよう。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
