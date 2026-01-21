ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」が22日に開幕する。

昨年10月11〜13日の「ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント」（三国）で頂点に立ち、今大会の優先出場権を得た吉村誠（36＝静岡）が2022年6月2〜7日のとこなめ69周年記念以来となるG1参戦で引き当てたのは、2連対率30.9％の31号機。動き自体は悪くなかったが、そこまでは紆余（うよ）曲折があったようだ。

「チルト1度でもらったんで、ドタバタ。特訓はマイナスで行った。大ざっぱにペラを叩いていったけど、特訓は下がることもなかったし安心した。乗り心地がどうかだけど、それは明日」

初日のトーナメント1回戦は12R2号艇。1号艇には茅原悠紀がそびえ立つ。「マイナスか0で煮詰めるつもりだけど、たぶんマイナスで行く」と語った取りつけを決めて調整を合わせていく。

舞台の尼崎は23年12月9日のグローリー賞で優勝。「好きな水面ですよ」の言葉にも説得力がある。昨年のとこなめで6代目王座に君臨した茅原に、どこまで迫るか注目だ。