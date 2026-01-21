今朝、氷点下の冷え込みとなった名古屋は、午後4時時点の気温も4.6℃と厳しい寒さが続いています。 また今夜から明日にかけては、平野部でも雪による交通への影響が出るおそれがあります。明日の朝は、余裕を持った行動を心がけましょう。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション

今日は晴れたところが多くなりましたが、この後は雪の範囲が次第に広がる見込みです。 この先は、夜は岐阜県を中心に雪雲が広がる予想です。 愛知県や三重県北中部の平野部でも、雪の降るところがあるでしょう。

明日朝には岐阜市、名古屋市は雪が止む予想となっていますが、岐阜県の山間部、三重県北中部では、あす朝から雪の降りやすい天気が続く予想です。

東海3県は“警報級大雪”のおそれも

また明日にかけて、岐阜市、津市などはうっすらと雪が積もる可能性もありそうです。 名古屋市内は雪が積もる可能性は低い予想となっていますが、あすは路面の凍結や交通への影響などに注意が必要です。

日中も岐阜県の山間部、三重県の北中部は雪の降りやすい空模様が続く見込みです。 明日、東海3県は“警報級の大雪”になるおそれもありそうです。 また名古屋の最高気温は4℃の予想で、今日よりも日中の寒さは強まるでしょう。

日中は雪の止む岐阜市、名古屋市も、明日の夜になると再び雪が降る可能性があります。 また明後日金曜日以降も、岐阜県を中心に大雪になるおそれが続く見込みです。

“最強寒波”は日曜日まで…

【週間予報】

日曜日にかけては強烈な寒波の影響が続くでしょう。 岐阜県では大雪になるおそれがあり、週末は愛知県や三重県の平野部でも再び雪の降るところがある見込みです。

引き続き最新の気象情報、交通情報をご確認ください。 またしばらくは厳しい寒さも続き、平野部でも氷点下の冷え込みになるところがあるでしょう。この先も引き続き、最新の気象情報などを確認するようにしてください。