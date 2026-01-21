¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤ÇÉ×Ë´¤¯¤·¤¿Ì¡²è²È¡¢¤ì¤¤¤ï»³ËÜÂÀÏº»á¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
ºò²Æ¤Î»²±¡Áª¡ÊÈæÎã¶è¡Ë¤Ë¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿Ì¡²è²È¤ÎÃÓÂôÍýÈþ»á¡Ê63¡Ë¤¬21Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÅÞ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤¬·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç»²±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
»³ËÜ»á¤ÏÆ±Æü¡¢ÅÞ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á»²±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¡¢À¯¼£³èÆ°¤òÌµ´ü¸Â¤ÇµÙ»ß¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ëü¤¬°ì¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤¹¤ë°¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎËí¸µ¤ËËèÈÕÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë»°ÅÓ¤ÎÀî¤òÅÏ¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯°ú¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»à¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°¤¤À¯¼£¡¢ÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÓÂô»á¤Ï¡Ö»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡£»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡£»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÉÂÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ËÀä¶«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¡ØÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡Ù»ä¤ÎË´É×¡¦²Ã²ìÈ¬Ïº¤ÈÆ±¤¸ÉÂÌ¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ë»ö¡£É×(Åö»þ52ºÐ)¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2013Ç¯¤«¤é13Ç¯·Ð¤Á¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¿·Ìô¤âÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡Ø´°¼£¤·¤Ê¤¤ÉÂ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø´²²ò¤µ¤ì¤Æ¸µµ¤¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ù¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî»ËÏº¤é¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤ò´µ¤Ã¤¿¤¬Æ®ÉÂ¤·¡¢Éüµ¢¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖÁá´üÈ¯¸«¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï´²²ò¡¢¤Û¤Ü´°¼£¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¡£»ä¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢¡ØÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð´µ¼Ô¤Î²ñ¡Ù¤Î²ñÊó¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¿·¤Î¼£ÎÅ¸½¾ì¤Î»ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê´²²ò¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î´Ö¡¢¡Ø¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÃÓÂô»á¤Ï84Ç¯¤Ë¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÇÈ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¡×¤ÇÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ý¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥ª¥»¥í¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤BAND¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¡¢»Ò¶¡¤Ð¤ó¤É¤Î¸µ¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¾¡À¿Æó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¶¡¼¥«¥Ä¡×¤Ê¤É²»³Ú³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£13Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿THE GOOD¡ÝBYE¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È²Ã²ìÈ¬Ïº¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£