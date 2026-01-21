2025年10月に名古屋市東区にオープンした「Early Cafe」は、洋食と喫茶メニューが自慢のカフェです。平日の16:00～19:00には、こども食堂を併設しており、この時間帯は子どもや親子連れで賑わいます。



店名の通り、アーリーアメリカンをコンセプトにした店内は、どこか懐かしく温かみのある雰囲気。熱帯魚の水槽もあり、「癒される」と好評です。





ランチタイムには、ボリューム感のあるお得なセットメニューが充実。中でもランチ限定の【黄金のあんかけスパゲティ】は、あんかけスパを黄金色のソースで仕上げた一品で、野菜の旨味とコショウのスパイシーさが際立つオリジナルメニューです。一番人気は【ジャンボチキンカツ】。柔らかくジューシーに揚げたチキンカツを贅沢に2枚使用し、店内仕込みのタルタルソースとトマトソースの2種で、最後まで飽きずに楽しめます。アメリカンな定番【マッケンチーズ】は、マカロニにチーズソースを絡め、さらにチーズをのせて焼き上げたグラタン風。濃厚な味わいで、お酒との相性も抜群です。そのほか、バッファローウイングやコブサラダなども揃います。洋食からおつまみ、デザート、アルコールまで一日を通して楽しめるため、一人飲みや遅めのランチ、早めのディナーにも利用できます。＜ランチメニュー※11:30～14:00＞【黄金のあんかけスパゲッティ（サラダ・スープ付）】（900円）【ジャンボチキンカツ定食（スープ付／ご飯大盛無料）】（1400円／チキンハーフ200円引）【中野カレー（サラダ・スープ付／ご飯大盛無料）】（1000円）【ケチャップオムライス（サラダ・スープ付／ご飯大盛無料）】（1100円）＜その他メニュー＞【アーリー自慢のジャンボチキンカツ】（1200円）【ミックスフライ】（2000円）【デミグラスハンバーグ】（1500円）【バッファローウィング】（700円）【鉄板スパナポリタン】【マッケンチーズ】（各800円）【オムライス】【鉄板スパインディアン】【ポテトグラタン】（各900円）【プリン】（500円）【クリームソーダ】（700円）【プリンアラモード】（900円）など※2025年11月4日時点の情報です