黄金のあんかけスパにジャンボチキンカツ…洋食と喫茶で地域をつなぐ名古屋に誕生したアーリーアメリカンカフェ
2025年10月に名古屋市東区にオープンした「Early Cafe」は、洋食と喫茶メニューが自慢のカフェです。平日の16:00～19:00には、こども食堂を併設しており、この時間帯は子どもや親子連れで賑わいます。
店名の通り、アーリーアメリカンをコンセプトにした店内は、どこか懐かしく温かみのある雰囲気。熱帯魚の水槽もあり、「癒される」と好評です。
一番人気は【ジャンボチキンカツ】。柔らかくジューシーに揚げたチキンカツを贅沢に2枚使用し、店内仕込みのタルタルソースとトマトソースの2種で、最後まで飽きずに楽しめます。
アメリカンな定番【マッケンチーズ】は、マカロニにチーズソースを絡め、さらにチーズをのせて焼き上げたグラタン風。濃厚な味わいで、お酒との相性も抜群です。そのほか、バッファローウイングやコブサラダなども揃います。
洋食からおつまみ、デザート、アルコールまで一日を通して楽しめるため、一人飲みや遅めのランチ、早めのディナーにも利用できます。
＜ランチメニュー※11:30～14:00＞
【黄金のあんかけスパゲッティ（サラダ・スープ付）】（900円）
【ジャンボチキンカツ定食（スープ付／ご飯大盛無料）】（1400円／チキンハーフ200円引）
【中野カレー（サラダ・スープ付／ご飯大盛無料）】（1000円）
【ケチャップオムライス（サラダ・スープ付／ご飯大盛無料）】（1100円）
＜その他メニュー＞
【アーリー自慢のジャンボチキンカツ】（1200円）
【ミックスフライ】（2000円）
【デミグラスハンバーグ】（1500円）
【バッファローウィング】（700円）
【鉄板スパナポリタン】
【マッケンチーズ】（各800円）
【オムライス】【鉄板スパインディアン】
【ポテトグラタン】（各900円）
【プリン】（500円）
【クリームソーダ】（700円）
【プリンアラモード】（900円）など
※2025年11月4日時点の情報です