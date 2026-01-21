栄・住吉エリアに2025年8月オープンした「KING & BUN」は、手作りソースが自慢のバーガー店です。



パティは国産牛100％。塩・コショウのみのシンプルな味付けで、店内で手捏ねし成形しています。高温の鉄板で一気に焼き上げることで、表面は香ばしく、中はジューシー。



後味はさっぱりとしており、お酒との相性も抜群です。バンズは肉の旨味を引き立てる、軽やかな食感のものを使用しています。





一番人気の【スマッシュキングバーガー】は、プレスしながら焼いたパティに、レタス・トマト・オニオン、濃厚なチェダーチーズを合わせたボリューム満点の一品。ケチャップ、粒マスタード、マヨネーズ、砕いたオニオンを独自配合した特製ソースが味の決め手です。ホワイトソースとチーズを合わせた【ホワイトチーズキングバーガー】は、クリーミーな味わいで女性から高い支持を集めています。また、「野菜はいらない、肉だけを楽しみたい」という声から生まれた【富士キングバーガー】は、パティ3枚とチーズのみという圧倒的な存在感が魅力です。そのほか、カリカリ梅を使った「梅タルタル」や、八丁味噌を使った名古屋らしい「味噌キング」など、ここでしか味わえない個性的なメニューもそろいます。ミニバーガーとフライドポテトを詰めた「ランチボックス」は、パーティーにもおすすめ。店内はテーブル席中心で、外国人観光客や休日には家族連れの姿も多く見られます。＜メニュー＞【クラシックバーガー】【アボガドバーガー】【マッシュルームバーガー】（各1400円）【スマッシュバーガー】【チリチーズバーガー】（各1500円）【ホワイトチーズバーガー】（1600円）【富士山バーガー】（2800円）＜サイドメニュー＞【ポテトフライ】【オニオンフライ】【チーズスティック】【野菜スティック】（各500円）【シーザーサラダ】（400円）【ゴロゴロナゲット】（600円）【ソーセージ盛り合せ】（800円）＜ドリンクメニュー＞【ソフトドリンク各種】（各500円）【ビール】【ハイボール】（各500円）【各種カクテル/サワー】（450円） など※2025年9月29日時点の情報です