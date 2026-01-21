パティ3枚の衝撃「富士キングバーガー」も…肉の旨さで勝負する栄・住吉に誕生した話題の本格バーガー店
栄・住吉エリアに2025年8月オープンした「KING & BUN」は、手作りソースが自慢のバーガー店です。
パティは国産牛100％。塩・コショウのみのシンプルな味付けで、店内で手捏ねし成形しています。高温の鉄板で一気に焼き上げることで、表面は香ばしく、中はジューシー。
後味はさっぱりとしており、お酒との相性も抜群です。バンズは肉の旨味を引き立てる、軽やかな食感のものを使用しています。
ホワイトソースとチーズを合わせた【ホワイトチーズキングバーガー】は、クリーミーな味わいで女性から高い支持を集めています。
また、「野菜はいらない、肉だけを楽しみたい」という声から生まれた【富士キングバーガー】は、パティ3枚とチーズのみという圧倒的な存在感が魅力です。
そのほか、カリカリ梅を使った「梅タルタル」や、八丁味噌を使った名古屋らしい「味噌キング」など、ここでしか味わえない個性的なメニューもそろいます。
ミニバーガーとフライドポテトを詰めた「ランチボックス」は、パーティーにもおすすめ。店内はテーブル席中心で、外国人観光客や休日には家族連れの姿も多く見られます。
＜メニュー＞
【クラシックバーガー】【アボガドバーガー】
【マッシュルームバーガー】（各1400円）
【スマッシュバーガー】【チリチーズバーガー】（各1500円）
【ホワイトチーズバーガー】（1600円）
【富士山バーガー】（2800円）
＜サイドメニュー＞
【ポテトフライ】【オニオンフライ】
【チーズスティック】【野菜スティック】（各500円）
【シーザーサラダ】（400円）
【ゴロゴロナゲット】（600円）
【ソーセージ盛り合せ】（800円）
＜ドリンクメニュー＞
【ソフトドリンク各種】（各500円）
【ビール】【ハイボール】（各500円）
【各種カクテル/サワー】（450円） など
※2025年9月29日時点の情報です