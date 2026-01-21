２１日午後４時５２分、気象庁は大雪に関する全般気象情報を発表した。



気象庁の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、強い寒気が流れ込む２２日を中心に西日本から東日本の日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなるでしょう。また、西日本から東日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定となる所があるでしょう。





［雪の予想］北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、特に中国地方、近畿地方、北陸地方では、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北海道地方 ５０センチ東北地方 ７０センチ関東甲信地方 ５０センチ北陸地方 １００センチ東海地方 ４０センチ近畿地方 ８０センチ中国地方 ９０センチその後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北海道地方 ４０センチ東北地方 ７０センチ関東甲信地方 １５センチ北陸地方 １００センチ東海地方 ５０センチ近畿地方 ４０センチ中国地方 ３０センチその後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北海道地方 ３０センチ東北地方 ７０センチ関東甲信地方 ３０センチ北陸地方 ７０センチ東海地方 ７０センチ近畿地方 ３０センチ四国地方 ２０センチその後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。［防災事項］北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。特に西日本の日本海側では２１日夜遅くから２２日にかけて、東日本の日本海側では２１日夜遅くから２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、着雪、なだれに注意してください。また、西日本から東日本の日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。