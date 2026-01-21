第５２回ブルーバードＣ・Ｊｐｎ３は２１日、船橋競馬場の１８００メートルで３歳馬１３頭（ＪＲＡ４、南関東９）で争われる。ダート３冠路線の開幕戦と言っていい一戦で主役を張るのは、ＪＲＡから参戦のフィンガー。念願の初勝利を挙げた前走は、これまでの惜敗続きのうっぷんを晴らすような大差勝ち。重賞初挑戦初制覇を飾りそうだ。なお、１着になった地方所属馬には、羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日）への優先出走権が与えられる。

フィンガーはデビュー４戦目の前走で初勝利。未勝利を勝ち上がったばかりだが、２着に１秒９差の大差勝ち。逃げて上がり最速と、文句なしの内容だった。今回、５７キロから別定５６キロに軽減されるのはラッキー。しっかり勝ってダート３冠戦線に名乗りを上げる。

チャーリーは１勝クラスに上がった近２走は〈７〉〈５〉着だが、２走前は直線で不利がありながら、後に全日本２歳優駿・ＪｐｎＩを制したパイロマンサーと０秒６差、前走は発馬でつまずくなど敗因は明らか。前走時、５１６キロの大型馬で、タフな船橋の馬場も克服可能とみる。

デビューから２戦２勝のカタリテは２走とも余裕のある走りで完勝。器用なレースぶりから初の１８００メートルは問題なさそう。地方馬場向きの先行力を備えているのは魅力だ。