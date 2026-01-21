¿å¾å¹±»Ê¡õÀ¸¸«°¦ÎÜ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡íÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡ÉÈäÏª¡¡¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¿¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¿·CM¤¬¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤ÈÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¿¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Î¿·CM¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä ¹¤¬¤ë¡×ÊÓ¤¬¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤ä¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢2¿Í¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
【動画】水上恭介×生見愛瑠が華麗なスーツ姿を披露した新CM『みんなのスーツ 輝がる』
¡¡CM¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡×¡Ö³ØÀ¸¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿å¾å¤ÈÀ¸¸«¤¬¼¡¡¹¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿¥¿¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Áõ¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤ÎÈÆÍÑÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ºù¿áÀã¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ëÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿±é½Ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¶ß¤ä¸ª¼þ¤ê¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëÎ©ÂÎË¥À½¤Ë¤è¤ë»ÅÎ©¤Æ±Ç¤¨¤È¡¢·Ú¤µ¤äÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ãå¿´ÃÏ¤ò¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿å¾å¤Ï¡ÖÀ¨¤¤±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ê³¤·¤¿¡£¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë·Ú¤µ¤äÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¸¸«¤â¡Ö²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¡£¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¡ÙÂè2ÃÆCM¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤¿ÀºÌ©¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÎ©ÂÎË¥À½¤ÎÆÃÄ§¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿15ÉÃÈÇ¤Ë²Ã¤¨30ÉÃÈÇ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥¥ó¥°É÷¤Î¹½À®¤Ç¡¢ÃåÍÑ´¶¤È¿·¤·¤µ¤òÆ±»þ¤ËÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢»÷¹ç¤¦¥¹¡¼¥Ä¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÈÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬ÆÃÄ§¡£¿·CM¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¡ÈÃ¯¤Ç¤â¡É¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë°ìÃå¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
