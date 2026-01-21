Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¤á¤°¤ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ËÃæ¹ñ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡× ¿·¤¿¤ÊÂß¤·½Ð¤·¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º
Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×¤Ïº£·î27Æü¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2Æ¬¤ÎÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº« ÊóÆ»´±
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤òÂß¤·½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ´ÅöÉô½ð¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È1972Ç¯°Ê¹ß¡¢¤ª¤è¤½50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
