¾¾ÃÝ¡¡ÃæÂ¼Äá¾¾¤Î½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤ê¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×µÙ±éÈ¯É½¡¡´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤·¡Ö½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¡×½±Ì¾Í½Äê¤â
¡¡¡Ö¾¾ÃÝ¡×¤Ï21Æü¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡ÊÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤òµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¡Ê¤Þ¤¤¤Å¤ë¡Ë¡×½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤ÆÆó·îÂç²ÎÉñ´ì¤ÎÌë¤ÎÉô¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤ÎÂåÌò¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¤ÈÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê42¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡2·î1Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ç´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äá¾¾¤Ïº£·î19Æü¤ËÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¤ò²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Â¢Á°½ð¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£18ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°û¿©Å¹¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³¤ê²õ¤·¤¿µ¿¤¤¡£19Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿Äá¾¾¤Ï¡¢½ð¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç18Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡Ê26Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤òµÙ±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£20Æü°Ê¹ß¤ÏÃæÂ¼¶¶¸ã¡Ê46¡Ë¤é¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ²ÈÄí½Ð¿È¤Ç2005Ç¯¤ËÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿Äá¾¾¡£¶áÇ¯¤Ï²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¸ø±é¤ÇÂçÌò¤Ë¤âÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÈ¯É½Á´Ê¸¡£
¡¡Ê¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×Ãë¤ÎÉô¡ØÌï±É¼ÇµïÆø¡Ù¡¢Ìë¤ÎÉô¡Ø±«¸ð¸Ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÃæÂ¼Äá¾¾¤ÏµÙ±é¤·¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÇÛÌò¤ª¤è¤Ó±é½Ð¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤È¤¾¤´ÎÊ¾µ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×
¡ÚÌë¤ÎÉô¡Û¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×
ºÂÆ¬¡¢¾®ÌîÆ»É÷¡¢Ìî¸Ñ¡¡¡¡ÃæÂ¼ ´ª¶åÏº
Ìî¸Ñ¡¢±«¸ðÖà½÷¡¢¸Ñ¤Î²Ç¡¡ÃæÂ¼ ¼·Ç·½õ