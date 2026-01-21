【大雪警報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市などに発表 21日18:04時点
気象台は、午後6時4分に、大雪警報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。
富山県では、22日未明から22日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
