¿ÏÊª¤Ç°ì»É¤·¡¢ÇØÃæ¤Î½ý¿¼¤¯¡¡É±Ï©¤Î»É»¦»ö·ï¡¢½±·â¤ËÃ»»þ´Ö
¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Ç½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÌÚÅÄÂç½õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï21Æü¡¢ÇØÃæ¤Î»É¤·½ý¤¬ÂÎ¤ÎÃæ¿´Éô¤Î·ì´É¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢½ý¤Ï1¥«½ê¤Ç¡¢»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Î¥É¥¢¤Ï³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤â·ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÌÀ¡£¸©·Ù¤Ï½Ð¶Ð¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿ÌÚÅÄ¤µ¤ó¤ò²¿¼Ô¤«¤¬½±¤¤¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È20ÆüÄ«¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ëÌÚÅÄ¤µ¤ó¤ò¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤¬È¯¸«¡£À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¸å°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£