¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï£²£°Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¿Í°÷¤òÌó£²£°£°¿Íºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î£Î£Á£Ô£Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÍ¿¤ÎÄã²¼¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Î£Á£Ô£Ï¤Îµ¡´Ø¤Ë¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÊÆÊ¼¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÇ¤´üËþÎ»¸å¤â¸òÂåÍ×°÷¤òÇÉ¸¯¤»¤º¡¢¿ôÇ¯¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ëºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¾ðÊóµ¡´Ø¤ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâ¤Î»ÊÎáÉô¤Ê¤É¤Î¿Í°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸¡Æ¤¤Ï¿ô¤«·îÁ°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï²¤½£¤ËËÉ±ÒÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´Áý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ËÃóÎ±¤¹¤ëÊÆ·³¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤ò·è¤á¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥È£³¹ñ¤Î¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤Î°ìÉôÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£