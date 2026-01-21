TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡ØPRETTY WOMAN The Musical¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥óÌò¤ò¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤ÇÌ³¤á¤ëÀ±É÷¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡¢ÅÄÂ¼²ê¼Â¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¡Êtimelesz¡Ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú timelesz¡¦»ûÀ¾Âó¿Í ¡Û¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÙÍ£°ì¤Î¡È°­Ìò¡É¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡Ö½ÅÍ×¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¡×



À±É÷¤µ¤ó¤Ï­àÆüËÜÈÇ½é±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤È´î¤Ó¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÏÃ¯¤«¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë½÷À­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¶¯¤¤½÷À­¡£Èà½÷¤¬Êª¸ì¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â·Î¸Å¾ì¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤­¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤Î¤ß­á¤È¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

 



ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï­à»ä¤ÎÊì¤Ï¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê±Ç²è¤Ç¡¢»ä¤¬¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÃæ¤ËÂô»³¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿¥È¥­¥á¥­¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤È¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤­á¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



¼Â¶È²È¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢½é¤ÎÆüËÜÈÇ¾å±éÂæËÜ¡¦Ìõ»ì¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¡¢Ìõ»ì¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶¶Ê¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤«¤ÄÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï°ÕÌõ¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ë­á¤È¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¸ì¤ê­à¤¼¤Ò¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÅ·ºÍÌõ»ì²ÈÃÂÀ¸¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð­á¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¹¤°¸å¤í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï­à¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ª­á¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬±®¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
 



»ûÀ¾¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ­à¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊºîÉÊ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ°Å¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¢½ÂÃ«¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê­á¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤â¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ï°­ÆÁÊÛ¸î»Î¡¦¥¹¥¿¥Ã¥­¡¼Ìò¡£­àºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î°­Ìò¤È¤¤¤¦¤«¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëÌò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹­á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö°­Ìò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢­à¤Ï¤¤¡ª¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª­á¤È¡¢¿¿Ùõ¤ËÌò¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û