¡Ú timelesz¡¦»ûÀ¾Âó¿Í ¡Û¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÙÍ£°ì¤Î¡È°Ìò¡É¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡Ö½ÅÍ×¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¡×
¡ØPRETTY WOMAN The Musical¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥óÌò¤ò¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÇÌ³¤á¤ëÀ±É÷¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡¢ÅÄÂ¼²ê¼Â¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¡Êtimelesz¡Ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À±É÷¤µ¤ó¤ÏàÆüËÜÈÇ½é±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤È´î¤Ó¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÏÃ¯¤«¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¶¯¤¤½÷À¡£Èà½÷¤¬Êª¸ì¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â·Î¸Å¾ì¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤Î¤ßá¤È¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ïà»ä¤ÎÊì¤Ï¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ç¡¢»ä¤¬¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÃæ¤ËÂô»³¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿¥È¥¥á¥¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤á¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¶È²È¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢½é¤ÎÆüËÜÈÇ¾å±éÂæËÜ¡¦Ìõ»ì¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Ïà°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¡¢Ìõ»ì¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶¶Ê¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤«¤ÄÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï°ÕÌõ¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ëá¤È¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¸ì¤êà¤¼¤Ò¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÅ·ºÍÌõ»ì²ÈÃÂÀ¸¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ðá¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¹¤°¸å¤í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ïà¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ªá¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬±®¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊºîÉÊ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ°Å¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¢½ÂÃ«¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Êá¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤â¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ï°ÆÁÊÛ¸î»Î¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¡¼Ìò¡£àºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î°Ìò¤È¤¤¤¦¤«¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëÌò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö°Ìò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤Ï¤¤¡ª¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢¿¿Ùõ¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
