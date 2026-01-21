°Ý¿·¤¬½°±¡Áª¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤òÈ¯É½ ¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¸õÊä¤ËÊ¡²¬¡¦»¥ËÚ¤ò²Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡21Æü¸á¸å¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âçºå°Ê³°¤ÎÊ¡²¬¡¢»¥ËÚ¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÅý¼£µ¡¹½²þ³×¤¬À¯¼£¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤òÂÇÇË¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ·÷¤ò¤â¤¦°ì¤ÄÆó¤Ä¤È¡¢¤³¤ÎÂ¿¶ËÊ¬»¶·¿¤Î·ÐºÑ·÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈË±É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Åý¼£µ¡¹½²þ³×¡¢¤Ä¤Þ¤êÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤¬¡ÖÉû¼óÅÔË¡¤ÎÀ©Äê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸õÊä¤ËÂçºå°Ê³°¤ÎÊ¡²¬¡¢»¥ËÚ¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Ý¿·¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÅÔ»ÔÌ¾¤òÆþ¤ì¤¿»×¤¤¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉû¼óÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤È¤è¤êÆüËÜ¤ËÊ£¿ô¤ÎÉû¼óÅÔ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢²æ¡¹¤âÏ¢Î©¹ç°Õ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢º£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÉû¼óÅÔ¤È½ñ¤¯¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤È¡ØÂçºå¤Ë²æÅÄ°ú¿å¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸í²ò¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¤³¤ÎÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¤âÂçºå¤À¤±¤òÉû¼óÅÔ¤Ë¤·¤¿¤¤¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°Äó¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¥¤¥·¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¾Î¡¢Îã¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë