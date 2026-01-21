Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ¤¬6·î²¼½Ü¤Ë¤â¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î2¥«¹ñË¬Ìä¤ò¸¡Æ¤¡¡Î¾¹ñ²¦¼¼¤ÈÄ¹Ç¯¿¼¤¤¿Æ¸ò
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬2026Ç¯6·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë¤â¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î2¤«¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Ä¼¼¤ÈÎ¾¹ñ¤Î²¦¼¼¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï20Ç¯Á°¡¢¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÈ¼¤¤»äÅª¤ËË¬Ìä¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²¦¤ÎÂ¨°Ì¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©160¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤êÎ¾¹ñ¤Î²¦¼¼¤«¤éÎ¾ÊÅ²¼¤ËÂÐ¤·¾·ÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¤¿¤á¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤ÏµîÇ¯¤Î¥â¥ó¥´¥ë¤ËÂ³¤¡¢Â¨°Ì¸å4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£