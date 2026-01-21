¡ÖÎò»ËIF¡ßÀÄ½Õ¡ß·õ·á¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÄëÅÔ½éÎø·õ·áëý¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¡£COMIC ELAN¤Ç¶áÆü¸ø³«Í½Äê
¡¡HIKE¤Î¡ÖHIKEÊÔ½¸Éô¡×¤Ï¡¢¾¯Ç¯/ÀÄÇ¯¸þ¤±ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCOMIC ELAN¡×¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥é¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¶áÆüÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ÖÄëÅÔ½éÎø·õ·áëý¡×¡Ê¤Æ¤¤¤È¤Ï¤Ä¤³¤¤¤±¤ó¤²¤¤¿¤ó¡Ë¤Î³µÍ×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦³ÙÅÆº´½õ»á¡¢ºî²è¡¦¥µ¥¤¥È¥¦¥ê¥ç¥¦»á¤è¤ë¡ÖÎò»ËIF¡ßÀÄ½Õ¡ß·õ·á¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤Ë¤Æ2023Ç¯9·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾ºîÉÊ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ë¡£Àµ¼°¤ÊÇÛ¿®Æü¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤À¸½ÂåÆüËÜ¤Ç
³Ø¹»¤ÎÉ¬½¤²ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·õ½Ñ¤¬¤¢¤ë
――¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø»ê·õÎ®¡Ù¡Ê¤·¤±¤ó¤ê¤å¤¦¡Ë
»ê·õÎ®¤ÎÌÈµö³§ÅÁ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·ºÍ¾¯½÷¡¦Ë¾·îê¥¡Ê¤â¤Á¤Å¤ ¤Û¤¿¤ë¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦½©ÄÅ¸÷°ìÏº¡Ê¤¢¤¤Ä ¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤ÏÈà½÷¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á»ê·õÎ®¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä
½ã¾ð¤ÊÎø¿´¤ÈßõÎõ¤Ê·õ·á¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ÖÎò»ËIF¡ßÀÄ½Õ¡ß·õ·á¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢³«Ëë!!¡Ú¸¶ºî¡¦³ÙÅÆº´½õ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡¢åÌÌ©¤ÊÉñÂæÀßÄê¤È·õ½Ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ØÄëÅÔ¡ÙÀ¤³¦¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë·õ·á¤òÌ¡²è¤ÇÉ½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯Ì¡²è¤é¤·¤¤Ç®¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÎò»ËIF¸½ÂåÀÄ½ÕÎø°¦·õ½Ñ¥â¥Î¡×¤È¤¤¤¦´ñÌ¯´ñÅ·Îõ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ºî²è¤ä¹½À®¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¿Ê²½¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤ëÌ¡²è¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¦·¯¡¢ê¥¤µ¤ó¡¢¥¨¥«¤Ã¤Ú¤¬Îø¤·¤Æ·õ¤·¤ÆÀÄ½Õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£