Éüµ¢¤·¤¿È¬Â¼ÎÝ¡Ö¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡×8»î¹ç±óÀ¬¤Ç¡ÈÌò³ä¾¡Éé¡É¤âËÜ³Ê²½
¡¡È¬Â¼ÎÝ¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤ò·ç¤¯º£¡¢È¬Â¼¤Î´°Á´Éü³è¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éüµ¢¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â¥Áー¥à¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£È¬Â¼¤ÏÄ¾¶á¤Î¿ô»î¹ç¤ò¡Ö¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹»þ´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥ºÀï¸å¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À½Ð¾ì»þ´Ö¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ç¡¢º£¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¸ß¤¤¤Ë³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐÍËÆü¤Î¥Ç¥ó¥Ðー¡Ê¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡ËÀï¤ÏÂç¤¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±21Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢ÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£È¬Â¼¤Ï¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î5»î¹ç¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë28Ê¬½Ð¾ì¤·¡¢9ÆÀÅÀ¡¢6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÌ¤¤ÀËüÁ´¤È¤ÏÄø±ó¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ï¡¢°ìÅÙ¥±¥¬¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤ÈºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËýÀ²½¤·¤ä¤¹¤¤Èó¾ï¤Ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ººßÀÒ»þÂå¤Î2019Ç¯¡¢NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ¾Á°¤ËÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¡£¤³¤Î¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¾Ç¤é¤º¤ËÃÊ³¬Åª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¤òÆ§¤à¤Î¤Ï¡¢È¬Â¼¤ÎºÆÎ¥Ã¦¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡£¤Þ¤¿¡¢µåÃÄ¤Ï¥¢¥¦¥§ー8Ï¢Àï¤Î½øÈ×¤Ë¤¢¤ê¡¢±óÀ¬¤ÇÏ¢Àï¤¬Â³¤¯¤Û¤É¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Èµ¯ÍÑ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤è¤êÁ¡ºÙ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¢£»Ø´ø´±¤âÉ¾²Á¤¹¤ë»Å»ö¿Í¤ÎÂ¸ºß
»Ø´ø´±¤«¤éÆ¯¤¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áGetty Images
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢È¬Â¼¤ÎÎ¥Ã¦¤òµ¡¤ËºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¥Õ¥©¥ïー¥ÉÏÈ¤òÁè¤¦¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¤À¡£12·îÃæ½Ü¤«¤é¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¤Ï¡¢¥é¥×¥¿ー¥ºÀï¤Ï2ÆÀÅÀ¡¢9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤³¤½±Ç¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²ー¥à¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹+25¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡JJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤º¤Ã¤È°ì´Ó¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¡¢Ìò³ä¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¤Ï¤³¤Î1¥«·î¤Û¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤ò¸ì¤ë¤È¤¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º®»¨¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡È¬Â¼¤¬À©¸Â¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤òÊä¤¦¥µ¥¤¥º¤È¡¢¼éÈ÷¤ÇÄù¤á¤ë¶¯ÅÙ¤ò¤É¤¦ÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÈ¬Â¼¡¢¼éÈ÷¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎ®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¾¡Íø¤Ë°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áMeiji
