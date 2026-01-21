¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥éー¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥íー¥º¡Ù¤Î¿¿²Á¤ò¸ì¤ë¡¡¡Öº£ºî¤Ï¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡×
¡¡1·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥È¥íー¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥éー¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¢¥¦¥È¥íー¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Á°ºî¡Ø¥¶¡¦¥¢¥¦¥È¥íー¡Ù¤ËÂ³¤¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥°ー¥Ç¥¬¥¹¥È¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂè3ºî¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÙ¿¦½èÊ¬Ãæ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´ÊÝ°Â¶É·º»ö¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥éー¡Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¶¯Åð»ö·ï¤Î¤Î¤ÁÆ¨Ë´¤·¤¿¥É¥Ëー¡Ê¥ª¥·¥§¥¢¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦Jr.¡Ë¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢Ã±¿È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥É¥Ëー¤¬ÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÈÈºáÁÈ¿¥¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÄÏ¤ó¤À¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼è°ú½ê¤òÁÀ¤¦ÁÔÂç¤Ê¶¯Åð·×²è¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ð¥È¥éー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£ËÜºî¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¥Ð¥È¥éー¤Ï¡¢¡Öº£ºî¤Ï¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤ó¤À¡£¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Êª¸ì¡¢¥¹¥±ー¥ë¤âºÇ¹â¤µ¡ª¡¡ ÁÔÂç¤ÊÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£Á°ºî¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥®¥ã¥ó¥°Ìò¤Ç¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥éー¡£ºÇ½ªÅª¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¾¯¤·ÉáÄÌ´ó¤ê¤Î¿Í´Ö¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Í¡×¤È¡¢¡Ø300¡Ò¥¹¥êー¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ó¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿Í¦ÌÔ¤Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿²¦¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡È¥Ý¥ë¥·¥§ ¥¿¥¤¥«¥ó¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎòÂå¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤·¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤µ¡£ÀäÂÐ¤Ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÐÊ¤à¥Ð¥È¥éー¤Î½Ð±é¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë