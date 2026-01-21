1月21日、B2西地区のベルテックス静岡はケニー・ローソン・ジュニアとの『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』における選手契約合意を発表した。

アメリカ出身で現在37歳のローソン・ジュニアは、207センチ121キロのパワーフォワード兼センター。2020－21シーズンに佐賀バルーナーズに入団しBリーグデビューを果たすと、山形ワイヴァンズを経て2023－24シーズンは静岡に在籍した。その後は様々なクラブを渡り歩き、今シーズン途中にはB1の千葉ジェッツと群馬クレインサンダーズにそれぞれ短期契約で加入。B1リーグ戦で15試合に出場し1試合平均6.4得点4.0リバウンド2.0アシストの記録を残した。

今回の発表に際し、ローソン・ジュニアはクラブ公式サイトを通してコメントを発表。「ベルテックス静岡に戻ってくることができて大変嬉しく思っております。懐かしい顔ぶれにまたお会いできるのを心から楽しみにしております！」と、古巣への復帰を喜んだ。続けて「チームのためにできる限りのサポートを尽くします。シーズン後半戦を全力で戦い、可能な限り多くの試合に勝利できるよう、引き続きご声援をよろしくお願いいたします！またお会いしましょう。ありがとうございます」とファンへメッセージを送った。

【動画】今シーズン千葉Jでもプレーしたケニー・ローソン・ジュニアのハイライト映像