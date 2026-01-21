luv¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOhaguro¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡Hiyn¤¬¡È¤ª»õ¹õ¡É¤ò¤·¤¿¥¸¥ã¥±¼Ì¤â¸ø³«
¡¡luv¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOhaguro¡×¤ò2·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈMV¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Hiyn¡ÊVo/Gt¡Ë¤¬¡È¤ª»õ¹õ¡É¤ò¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢MV¤Î¥Æ¥£¥¶ー¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªluv¤Ï¡¢3·î15Æü¤ÎZepp Shinjuku¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÈÂæËÌ¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢3ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü18»þ¤è¤êZepp Shinjuku¸ø±é¤Î°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ï°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡¢ÂæËÌ¸ø±é¤Ï¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë