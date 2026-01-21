¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡ÙÂè4ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡Â¿Ê¹¤È¤¦¤¿¤²¤¬²Æº×¤ê¤Çå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯
¡¡TOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø¤Î¥¹¥Ê¥¤¥Ñー ¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù»ÕÁö¤æ¤¡ßÁá¸«º»¿¥ÂÐÃÌ¡¡¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÇ®ÎÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬¥Ï¥¦¥¹¥ー¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡Â¿Ê¹¤Î²È¤Ç¤Î°ì·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºùÍø¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤²¡£¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥Àï¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤¹Â¿Ê¹¤Ï¡¢¤¦¤¿¤²¤ò²Æº×¤ê¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¡£Íá°á»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¤¦¤¿¤²¤ÈÊÑÁõ¤·¤¿Â¿Ê¹¤Ï¡¢Æø¤ä¤«¤Êº×¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤âå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢ºùÍø¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò±¢¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢¸í²ò¤È²×Î©¤Á¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«¿®¤ò¸«¤»¤ëºùÍø¤ä¡¢Íá°á»Ñ¤Î¤¦¤¿¤²¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÌÌ¤ò¤Ä¤±¡¢¹õÈ±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ÇÊÑÁõ¤·¤¿Â¿Ê¹¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·î7Æü¼Â»Ü¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°♥´¶¼Õº×2026♥¡×¤Ë¡¢F/ACE¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Blu-rayÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë