¥Þ¥¯¥¹¥¼¥ó¤è¤ê4K¡Ê160Hz¡Ë¤ÈFHD¡Ê320Hz¡Ë¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡Ç½ÅëºÜ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ーÈ¯Çä
¡¡¥Þ¥¯¥¹¥¼¥ó¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï4K¡Ê160Hz¡Ë¤ÈFHD¡Ê320Hz¡Ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥Éµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥²ー¥à¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÉ½¼¨¥âー¥É¤Ø¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ï27¥¤¥ó¥Á¤À¡£99¡óRGB¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Adaptive-Sync¤ÎÃÙ±äÂÐºö¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¼Í¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥ì¥¹µ¡Ç½¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï³ÑÅÙ¤ä¹â¤µ¡¢½Ä²£¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢VESA¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆþÎÏÃ¼»Ò¤ÏHDMI2.1¤ÈDisplayPort1.4¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2¸Ä¤º¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£