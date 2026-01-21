´Ý»³´õ¡¢½é¤Î¸ÞÎØ¡ª¡Ö¶â¡×¤Ë´üÂÔ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï¡©¡¡¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ
¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Î´Ý»³´õ¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Á´ÆüËÜ¥¹¥ーÏ¢ÌÁ¤Ï1·î20Æü¡¢´Ý»³¤ò´Þ¤à4Ì¾¤òÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£´Ý»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤ÊÀïÀÓ
´Ý»³¤Ï2025/26¥·ー¥º¥ó¡¢³«Ëë¤«¤éºÝÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¸Ä¿ÍÂè1Àï¤ÇÇ°´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òµÏ¿¡£Â³¤¯Âè2Àï¤Ç¤âÏ¢¾¡¤·¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¡£¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¹â¤¤Å¬±þÇ½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥ó¤Ç¤ÎÂè3Àï¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿ー¥ëÂç²ñ¤ä¥¹¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¤â¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ëº£µ¨5¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´Ý»³¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î¤ËÃæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕÂè18Àï¤Ç¤Ï3°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WÇÕÂè19Àï¤Ç¤Ïº£µ¨6¾¡ÌÜ¤ò¥Þー¥¯¡£¹âÍüº»Íå¡¢°ËÆ£Í´õ¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¤é¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿´Ý»³¡£¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¸ÞÎØËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¡£