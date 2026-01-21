¥¾¥Þ¡¼¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»Ç÷¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥ô¥£¥é¤Î¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤«¡Ä¤¹¤Ç¤ËÂåÍý¿Í¤ËÀÜ¿¨¡©
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½GK¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Ä¥£¥ª¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¸µ¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½GK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤¬¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨AÀ©ÇÆ¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î¤Ë37ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡È¸å³ø¡É¸õÊä¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂåÍý¿Í¤Ë¤âÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëµëÍ¿¤¬¹â³Û¤Ê¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¸ºÊð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2029Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼êËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¸ò¾Ä¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï2010Ç¯²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¡¢2020Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»233»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ç¤âÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2022¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ø¤Î´Ø¿´¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¸½¼é¸î¿À¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
