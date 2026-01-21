「すごく支えになっています」日本人３人目の“偉業”を達成した三笘薫が口にした愛妻への感謝 自身のパフォーマンスは猛省「ミスが多い」「レベルに達していない」【現地発】
１月19日、ブライトンはホームのアメックススタジアムにボーンマスを迎えた。左サイドハーフで先発した三笘薫は、プレミアリーグ（PL）通算100試合目出場を達成した。
三笘にとって節目となったこの一戦は、残念ながら、年末年始の忙しい時期を終えたばかりの１月中旬の月曜日の夜に行われた。そのため、メインスタンドを含め、スタジアム内には多くの空席が目立った。
またブライトンは12位で、対するボーンマスも15位に低迷。順位表のボトムハーフにいる両チームの対戦を、仕事や学校のあるマンデーナイトに寒さを我慢してスタジアムで見ようとするサポーターの数は限られていた（ちなみに、試合後の公式発表ではこの試合の観客動員数が３万172人とされていた。しかしスタジアムの収容総人数が３万1876人であることを考えると、正確な数字ではないはずだ）。
序盤はブライトンの攻勢から始まった。高い位置から積極的にプレスを仕掛け、主導権を掴んで敵のゴールに迫っていった。
しかし開始15分ごろからは、ボーンマスが素早いカウンターで反撃に転じる。27分、再びカウンターからエリア内に攻め込むと、ブライトンのGKバート・フェルブルッヘンが俊足FWアミン・アドリに足をかけてPKを与えた。これをマーカス・タバーニアーがきっちりと決めて先制に成功する。
その後もシーガルズ（ブライトンの愛称）は人数をかけて守るボーンマスを攻めあぐね、リードを許したまま終盤に突入する。だが迎えたアディショナルタイム１分。18歳のFWシャラランポス・コストゥラスの鮮やかなオーバーヘッド弾で同点に追いつき、１−１のドローで試合は終えた。
復帰以来、プレミアでは３戦連続でスタメンに顔を連ねた背番号22は、通算100試合目を勝利で飾ることができなかった。試合後、ミックスゾーンに姿を現した彼は自身のプレーをこう振り返った。
「ミスも多いですし、（同点に）追いついてくれたので良かったですけど、評価しづらい試合。自分の中でも課題も多いですし、切り替えていかなくてはいけない」
本人の言葉どおり、この日は精彩を欠いていた。前節のマンチェスター・シティ戦で復帰後初で、今シーズンの２ゴール目を挙げた。だからこそ好調を維持し、この試合でも活躍が期待されていた。
だが実際にはパスミスが目立ち、ドリブルで仕掛けた場面では相手の右SBアレックス・ヒメネスを抜き切れず。シュートも後半に放った１本のみと、決定機を演出することはなく、試合を通じて“らしさ”を出すことができなかった。
それでも左足首の怪我が回復してから初のフル出場。チームとしても、敗色濃厚だった試合をぎりぎりで引き分けに持ち込んだ。そしてレスターでリーグ優勝を達成するなど活躍した岡崎慎司（114試合）、サウサンプトンで８シーズンを過ごして154試合に出場した吉田麻也に続く、日本人では３人目となるPL100試合出場を達成。素晴らしい功績にたどり着いた。
ただし本人は、「もっと早く達成したかったですけど、まあ通過点ですし、もっとこれから...（チーム内には）500試合出場している選手もいますし、これからもっともっと積み上げていかないとなと思います」と、この数字はあくまで“通過点”と強調する。
「日本人としてはまだ３人目の偉業だが？」という質問に対しても、「う〜ん、プレミアで出場試合数が多いことだけが、いいことではないと思います。５大リーグで100試合以上出ている人は多いですし。試合数の価値よりは結果をより多く出すのが大事かなと思います」と冷静に語った。
しかしながら、世界最高峰のリーグで３シーズン半を過ごし、着実に成長を遂げてきたのも確か。厳しい環境に身を置き続け、「成長をさせてくれている場所ですし、日々競争の中で、楽しくも苦しくもいろんなことを経験している感じ」と、フットボーラーとして充実の時間を過ごしている。
