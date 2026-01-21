Vaundy¡Ø¥Æー¥ÈÈþ½Ñ´Û―YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢ー¥È¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡ª¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Vaundy¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ2·î11Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Æー¥ÈÈþ½Ñ´Û―YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢ー¥È¡Ù¤Î¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£Æ±¶Ê¤Î°ìÉô²»¸»¤ò´Þ¤àSPOT±ÇÁü¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅ¸¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ò¤Ä¤È¤á¤ëã·Æ£ÈôÄ»¤¬Ã´Åö¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Vaundy¡¢1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤Î¥¢ー¥È¤¬²»³Ú¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇ®¶¸¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¸½Âå¤Ø¤ÈÀÜÂ³
¡Ø¥Æー¥ÈÈþ½Ñ´Û―YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢ー¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Æー¥ÈÈþ½Ñ´Û¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Î±Ñ¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥¢ー¥È¤Î³×¿·¤òÌó60Ì¾¤Îºî²È¡¦Ìó100ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤ËÃ©¤ëÂçµ¬ÌÏÅ¸¡£
2025Ç¯¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Æー¥È¡¦¥â¥À¥ó¡ÊTate Modern¡Ë¤«¤é²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄVaundy¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤Î¥¢ー¥È¤¬¡¢²»³Ú¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇ®¶¸¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¡¢¸½Âå¤Ø¤ÈÀÜÂ³¡£ËÜÅ¸¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òÃ´¤¦°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Ë¤âºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñÈþ½Ñ¤Ë·èÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼êºî²È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°¡á¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÎºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¡£¥¢ー¥È¤È²»³Ú¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤ÏÅ¸Í÷²ñ³«ËëÆü¤Ç¤¢¤ë2·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡ÖOld Royal Naval College¡Êµì²¦Î©³¤·³³Ø¹»¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØVaundy LIVE in London¡Ù¡ÊVaundy WOWOW original live Special Âè2ÃÆ¡Ë¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢Abbey Road Studios¤Ç¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¥í¥ó¥É¥ó¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿É½¸½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Vaundy¡£ËÜÅ¸¤¬ÉÁ¤¯UK90¡Çs¤ÎÇ®µ¤¤ò¡¢Vaundy¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÌÄ¤é¤¹¡£
¢£Vaundy ¥³¥á¥ó¥È
¥Æー¥È¥â¥À¥ó¤Ø¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÂÚºß»þ¤Ë¤è¤¯Â¤ò±¿¤Ó¡¢1¿Í¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¿´ÃÏ¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¾ì½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËÄÂç¤Ê¼ýÂ¢¿ô¤È¤½¤ÎºîÉÊ¤´¤È¤Îµ»Ë¡¤äÉ½¸½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢»þ¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»É·ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï»þÂå¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÆÃ°ÛÅÀ¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÉ½Âê¤ËÁê±þ¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.11 ON SALE
Vaundy
DIGITAL SINGLE¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø¥Æー¥ÈÈþ½Ñ´Û―YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢ー¥È¡Ù
±Ñ¸ìÌ¾¡§¡ØYBA & BEYOND: British Art in the 90s from the Tate Collection¡Ù
02/11¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～05/11¡Ê·î¡Ë
Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û ´ë²èÅ¸¼¨¼¼2E
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ybabeyond.jp/
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/