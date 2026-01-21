西野カナ新曲「君のせい」ブロンドヘアとカジュアルなパーカーが目を引く新ビジュアル解禁
西野カナが、2月6日に配信シングルとしてリリースする新曲「君のせい」の新ビジュアルを解禁した。
■ポラロイドで撮影したジャケット写真も同時公開
2025年末のクリスマスライブで、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンを沸かせた西野カナ。
新ビジュアルは、そのブロンドヘアとカジュアルなパーカーがマッチした、リラックスムードが印象的だ。
また「君のせい」のジャケット写真も同時に公開。実際にポラロイドで撮影された写真を重ね合わせたデザインだ。
「ねぇ 君のせい ねぇ 私のせい？」という歌詞を表すような天秤がモチーフとされており、20日、西野カナのSNSで突如公開されファンをざわつかせた、天秤を映した写真の答え合わせにもなっている。
新曲「君のせい」は、カップルの日常のささいなケンカをオシャレな映画の1シーンのように切り取った“口げんかラブソング”。「連絡してよね、前も言ったよね？」 「ごめんで済んだら警察いらんから」など、お互いに愛情があってこそ言い合える信頼関係を、西野カナらしいユーモアを交えて表現。カルチャー色の強いインディーロックを基調としたバンドサウンドが印象的な、中毒性の高い楽曲となっている。
配信予約も受付中。Spotify/Apple Musicで配信予約すると、ジャケット写真の未公開アザーカットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
■リリース情報
2026.02.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「君のせい」
2026.03.18 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』
