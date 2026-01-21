¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIXÂè2ÃÆÅÐ¾ì¡ª¥Ô¥Á¥«ー¥È¡¢°ÉÎ¤¡¢ÎëÌÚ²íÇ·Â¾¼ýÏ¿
¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ëºÇ¶¯¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè2ÃÆ¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£º£¤ËÄÌ¤¸¤ë¡È¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¡É¤ä¡ÈÅÔ²ñ¤Î¶õµ¤´¶¡É¤òÁ¯Îõ¤ËÊü¤Ä35¶Ê¤ò¼ýÏ¿
2020Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡È¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É¡£YouTube¤äSNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢1970～80Ç¯Âå¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬³¤³°¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¢±ÇÁü¤ÎÈþ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈJAPANESE CITYPOP¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ç®¶¸¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÀ¤³¦ÅªÄ¬Î®¤ÎÃæ¡¢¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤ÊÀáÌÜ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÅÔ»Ô¤Î·Ê¿§¡É¡ÈÌë¤Î¥àー¥É¡É¡È³¤ÊÕ¤Î¹âÍÈ´¶¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤¹Ì¾¶ÊÁ´35¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÏÃ±¤Ë¡È²û¤«¤·¤µ¡É¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2020Ç¯Âå～2026Ç¯¤Îº£¤ËÄÌ¤¸¤ë¡È¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¡É¤ä¡ÈÅÔ²ñ¤Î¶õµ¤´¶¡É¤òÁ¯Îõ¤ËÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¤Ç¹½À®¤·¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×DJ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¶Ê´Ö¤òÁ¡ºÙ¤Ë·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ò¡È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌë¤ÎÊª¸ì¡É¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¹½À®¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤äÌë¤Îºî¶È»þ´Ö¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
Áª¶Ê¡¦MIX¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤DJ¥·ー¥¶ー¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×50th Anniversary BEST ANIME MIX¥·¥êー¥º¡Ù¤ä¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à 40th Anniversary BEST ANIME MIX¥·¥êー¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÈË¤«¤ÊÃÎ¼±¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿ô½½Ç¯¤Î»þÂå¤ò¸Ù¤°³Ú¶Ê·²¤ò¼«Á³¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¹âÅÙ¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤¬¸÷¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¿¤Ê¤«¤ß¤µ¤¤¬Ã´Åö¡£ÅÔ»Ô¤Î¥Í¥ª¥ó¤È¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤Ê¿§ºÌ¤òÅ»¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¤ÎÅìµþ¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¯¤¤Åý°ì´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²þ¤á¤ÆÄ°¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¶¯¤¯¿ä¾©¤Ç¤¤ë¡¢·èÄêÈÇ¤Î°ìËç¡£Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤¬À¸¤Â³¤±¤ë¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.18 ON SALE
ALBUM¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
Åìµþ¤ÏÌë¤Î¼·»þ/PIZZICATO FIVE
·¯¤Ï1000%/1986 OMEGA TRIBE
¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢/EPO
·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£-Éâµ¤¤Ê¥ô¥¡¥«¥ó¥¹-/YELLOW MAGIC ORCHESTRA
¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÆÊª¸ì-NEVER ENDING SUMMER-/¿ù»³À¶µ®&¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö
I Wanna Be With You/¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥·¥ã¥É¥¦/¥Ö¥ì¥Ã¥É&¥Ð¥¿ー
¤Þ¤ï¤ì ¤Þ¤ï¤ì/Èæ²°ÄêÆÆ»Ò
The Tokyo Taste/¥é¥¸&Æî²Â¹§
Shampoo/¤È¤ß¤¿¤æ¤¦»Ò
Dancin¡Ç Blue/°ÉÎ¤
Lonely Man/SHOGUN¡Ê¡ÖO¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
4:00 A.M./Âç´ÓÌ¯»Ò
À¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê²Æ/ÆïÀ¥À¿»ÖÏº
£±¥Àー¥¹¤Î¸À¤¤Ìõ/°ð³À½á°ì
¤½¤Îµ¤¡ß¡ß¡ß /ÂçÂôÍÀ»Ö¹¬
¥´¥í¥ïー¥º¤òµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤¤/¤«¤Þ¤ä¤Ä¤Ò¤í¤·
°¦ Know ¥Þ¥¸¥Ã¥¯ /ÊÆÊÆCLUB
¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó/¥Ö¥ì¥Ã¥É & ¥Ð¥¿ー
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥Â¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç/NIAGARA TRIANGLE feat. º´Ìî¸µ½Õ
ÆüÍË¤Ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤Ë/EPO
Ì´¤Ç°©¤¨¤¿¤é/¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿ー
Easy Love/¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã
¥µ¥Ö¥¿¥ì¥Ë¥¢¥óÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Á/º´Æ£Æà¡¹»Ò
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¸ý¹È/¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿ー
·¯¤¿¤Á¥¥¦¥¤Ž¥¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢Ž¥¥Þ¥ó¥´ー¤À¤Í¡£/Ãæ¸¶¤á¤¤¤³
Êú¤¤·¤á¤¿¤¤/ÊÆÊÆCLUB
midnight cruisin¡Ç/ßÀÅÄ¶â¸ã
Fly-day Chinatown/ÂÙÍÕ
·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦/Original Love
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È ¥Û¥Æ¥ë /ÎëÌÚ²íÇ·
¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥é¥Ö/Âç¶¶½ã»Ò&ÈþÇµ²È¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¹¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó
¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー/°ËÆ£¶ä¼¡
¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Üー¥¤/º´Ìî¸µ½Õ
AÌÌ¤ÇÎø¤ò¤·¤Æ/NIAGARA TRIANGLE
