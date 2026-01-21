¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÃæ¹ñ¡¢2004Ç¯¥¢¥¸¥¢ÇÕ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜÁê¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸ÁÀ¤¦
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï20Æü¤Ë½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢24Æü¤Î·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ¾ÇÅ吧¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤AÂåÉ½¡¢U-23ÂåÉ½¡¢U-20¡ÊU-19¡ËÂåÉ½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç²ñ¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤Î·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤âº£²ó¤ÈÆ±¤¸ÆüËÜ¤Ç¡¢6Ëü2000¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿ËÌµþ¹©¿ÍÂÎ°é¾ì¤Ç1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê1-1¤Î¸åÈ¾20Ê¬¤Î¡ËÆüËÜ¤Î2ÅÀÌÜ¤Ï¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Î·ë²Ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Öº£Âç²ñ¤ÏVAR¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö22Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¡×¡ÖU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï´õË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë