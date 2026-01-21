Ãæ¹ñ¾¦¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢º£Ç¯¤Î¼Ò²ñ¾ÃÈñºâ¾®ÇäÁí³Û¤ÏÌó4¡¥5¡óÁý¤ÈÍ½Â¬
Ãæ¹ñ¾¦¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Ï1·î20Æü¡¢ËÌµþ¤Ç¡Ö2026Ç¯Ãæ¹ñ¾¦¶È½½Âç¥È¥Ô¥Ã¥¯Å¸Ë¾É¾²ÁÊó¹ð¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Êó¹ð¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯ºö¤¬¶¨Ä´¤·¤Æ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î2026Ç¯¤Î¼Ò²ñ¾ÃÈñºâ¾®ÇäÁí³Û¤Ï4¡¥5¡óÁ°¸å¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¤òÃ£À®¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¤Î´ðÁÃÅªÌò³ä¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021-2025Ç¯¤ÎÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è´ü¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎ®ÄÌÈ¯Å¸¡¢¾¦¶È²þ³×¡¢¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î±¿±Ä¤¬¤¤¤º¤ì¤â¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ½ª¾ÃÈñ¤Î¹×¸¥Î¨¤ÏÌó60¡ó¤ËÃ£¤·¡¢°ú¤Â³¤¼ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤Î¿¤Ó¤¬Ãø¤·¤¯¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï½»Ì±1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î³ä¹ç¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¡¢¾¦¶È¡¢´Ñ¸÷¶È¡¢Ê¸²½»º¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢»°Âç»º¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¤¬¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï20¡ó¤Ë¶á¤Å¤¡¢Æâ¼û¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾ÃÈñ¤Ï´û¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾ÃÈñ¤Ï2026Ç¯¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ²½¡¢ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢»Ô¾ì¼çÆ³¤ÎÍ×ÁÇ¤¬»ÙÇÛÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹²½¤È¥°¥ê¡¼¥ó²½¤¬¿¼¤¯Í»¹ç¤·¡¢¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÅÔ»Ô¡¦ÇÀÂ¼¤ÎÁ´°è¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÍ»¹ç¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¾ÃÈñºâ¾®ÇäÁí³Û¤Ï50Ãû1202²¯¸µ¡ÊÌó1136Ãû4404²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê3¡¥7¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Çä³Û¤Ï15Ãû9722²¯¸µ¡ÊÌó362Ãû1584²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê8¡¥6¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂÊª¾¦ÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Çä³Û¤Ï13Ãû923²¯¸µ¡ÊÌó296Ãû8587²¯±ß¡Ë¤Ç5¡¥2¡óÁý²Ã¤·¡¢¼Ò²ñ¾ÃÈñºâ¾®ÇäÁí³Û¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï26¡¥1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë